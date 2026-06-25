РФ просить допомоги у Казахстану / © pixabay.com

Реклама

Росія розпочала переговори з Казахстаном про постачання 50 тисяч тонн бензину марки А-92 на тлі скорочення власного виробництва пального після ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, Казахстан виробляє значно менше пального, ніж Росія, тому потенційні обсяги постачання навряд чи зможуть суттєво вплинути на ситуацію на російському ринку.

Реклама

Наразі в Казахстані спостерігається профіцит бензину. Однак, як зазначають джерела Reuters, заплановане технічне обслуговування Атирауського нафтопереробного заводу, яке триватиме від 26 червня до 20 липня, призведе до скорочення наявних запасів пального.

Одним із можливих постачальників називають казахстанський нафтопереробний завод Конденсат. Підприємство переробляє газовий конденсат із російського заводу ТАНЕКО та має право експортувати паливо за кордон.

За даними казахстанського аналітичного центру з питань палива та енергетики, у травні 2026 року завод Конденсат експортував до Грузії 15 207 тонн бензину марок АІ-92 та АІ-95.

Водночас Reuters звертає увагу, що завод ТАНЕКО, який належить компанії Татнефть, 12 червня повністю припинив переробку нафти після атаки безпілотників. Це може негативно вплинути на забезпечення сировиною казахстанського підприємства.

Реклама

Одне з джерел агентства повідомило, що поставки бензину до Росії можуть відбуватися в обмін на російське авіаційне пальне. За його словами, у липні Казахстан ризикує зіткнутися з дефіцитом авіагасу через зростання попиту, ремонтні роботи на Атирауському НПЗ та скорочення імпорту з Росії.

Водночас міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявляв, що офіційного запиту від Москви щодо постачання бензину Астана не отримувала.

За інформацією Reuters, зупинка кількох великих нафтопереробних заводів у центральних регіонах Росії після атак українських безпілотників призвела до скорочення виробництва бензину приблизно на 25% у річному вимірі станом на кінець червня.

Раніше повідомлялося, що Росія мала намір повністю перекрити експорт казахстанської нафти до Німеччини, який здійснювався північною гілкою нафтопроводу «Дружба».

Реклама

Ми раніше інформували, що російська авіакомпанія «Азимут» заявила про критичну ситуацію на ринку авіапального в РФ та попросила звернутися до Міненерго країни для стабілізації ситуації.

Новини партнерів