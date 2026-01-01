Росія звернулася із проханням до США / © Associated Press

Реклама

Уряд Росії звернувся з дипломатичним проханням до Сполучених Штатів припинити переслідування нафтового танкера, який прямував до Венесуели і продемонстрував російський прапор, щоб уникнути захоплення Береговою охороною США. Неопізнане судно Bella 1 помітили у Карибському морі, зараз воно перепливає Атлантику в напрямку північної Європи.

Як повідомляє New York Times з посиланням на власні джерела, запит від Росії надійшов до Державного департаменту пізно в новорічну ніч.

Ще один співрозмовник видання додав, що такий запит від РФ надійшов також до Ради внутрішньої безпеки Білого дому.

Реклама

Американські війська відстежували танкер Bella 1 майже два тижні. Судно, яке розпочало свою подорож з Ірану, прямувало до Венесуели, щоб забрати нафту, коли американські війська спробували зупинити його та висадитися на нього в Карибському морі.

Влада США заявила, що судно не плавало під дійсним національним прапором, що робить його судном без громадянства, яке може бути оглянуте згідно з міжнародним правом, і заявила, що має ордер на арешт. Але екіпаж Bella 1 відмовився підкоритися цьому та відплив назад до Атлантики.

Відтоді корабель намагався заявити про захист Росії, його екіпаж намалював російський прапор на борту та повідомив по радіо берегову охорону, що вони пливуть під російським контролем. Нещодавно судно Bella 1 з’явилося в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою «Марінера» з портом приписки Сочі на Чорному морі.

Білий дім відмовився коментувати цю інформацію. Але американський чиновник, який побажав залишитися анонімним заявив, що адміністрація Трампа продовжує вважати танкер «судном без держави», оскільки він плавав під хибним прапором, коли до нього вперше підійшла Берегова охорона.

Реклама

Видання зазначає, що забезпечення російського захисту може бути малоймовірним для танкера Bella 1 згідно з міжнародним правом, але дипломатичне втручання Росії може ускладнити спробу США захопити танкер.

Девід Танненбаум, колишній співробітник Міністерства фінансів США з питань дотримання санкцій, заявив, що «незрозуміло», чи буде дійсним надання судну Росією «реєстрації прапора на ніч» судну.

Раніше журналіст-міжнародний Іван Яковина припустив, що на борту цього дивного судна може бути щось незаконне. Не виключено, зброя від РФ для Венесуели.

Нагадаємо, напередодні, 31 грудня, прикордонна служба Фінляндії затримала судно, яке вийшло з порту в російському місті Санкт-Петербурзі, за підозрою у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.