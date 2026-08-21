Росія провела ракетні випробування поблизу островів, на які претендує Японія

Ракетні навчання РФ спровокували напругу з Японією / © Associated Press

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Росія провела ракетні навчання за участю військово-морських суден та наземної пускової установки поблизу островів, на які також претендує Японія. Це посилило нещодавню напруженість між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У четвер, 20 серпня, у Тихоокеанському ВМС Росії заявили, що запуск ракет був здійснений з атомного підводного човна, ракетного крейсера та берегової оборонної системи «Бастіон» у районі Південних Курильських островів.

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Згідно зі звітом, ракети були випущені по цілям, розташованими на відстані понад 300 км, і потрапили по них. Тихоокеанський флот не вказав точного місця проведення навчань, але Росія розмістила батареї берегової оборони «Бастіон» на острові Ітуруп, відомому в Японії як Етофор ще 2016 року.

Візит Путіна на Курили — що відомо

Володимир Путін уперше за час свого президентства відвідав Курильські острови. Щойно прибув на Ітуруп, президент РФ одразу вирушив на рибопереробний комбінат «Ясний».

Після рибзаводу російський президент вирушив до Південно-Сахалінська та поспілкувався з місцевими жителями.

Обурення Японії

Прем’єрка Японії Санае Такаїчі назвала візит Путіна «абсолютно неприйнятним», заявивши, що він «ображає почуття японського народу».

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«Цей візит… чинного президента Росії суперечить послідовній позиції Японії щодо Північних територій», — сказала Такаїчі журналістам.

Міністр закордонних справ країни Тошіміцу Мотеґі також розкритикував візит Путіна, заявивши, що спірні острови «є невід’ємною частиною території Японії як історично, так і згідно з міжнародним правом».

Пізніше, за даними Міністерства закордонних справ Японії, він викликав російського посла, щоб висловити «рішучий протест» проти візиту глави РФ.

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