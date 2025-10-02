Росія пригрозила жорсткою відповіддю на план ЄС щодо репарацій Україні

ЄС, Україна, Росія / © La Gran Epoca

Європейський Союз запропонував спрямувати заморожені російські кошти на виплату позик для України, які згодом планують компенсувати за рахунок військових репарацій від Москви. У Кремлі цю ідею одразу розкритикували.

Про це пише Sky News.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що концепція видається «маревною» і не підлягає обговоренню.

Москва наголосила, що будь-які дії ЄС проти її активів отримають «дуже жорстку» відповідь. У Кремлі попередили про наявність достатнього арсеналу політичних та економічних інструментів, які можуть бути задіяні у відповідь.

За даними ЄС, із близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів понад 247 мільярдів розміщені саме в Європі. Найбільша сума — 185 мільярдів доларів — у Бельгії.

Нагадаємо, очільник оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп стверджував в ексклюзивному інтерв’ю ТСН, Німеччина працює над використанням російських «заморожених» активів для закупівлі зброї для потреб України.