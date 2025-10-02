- Дата публікації
Росія пригрозила жорсткою відповіддю на план ЄС щодо репарацій Україні
ЄС планує спрямувати заморожені російські активи на підтримку України, але Москва назвала цю ідею «марною» та пригрозила жорсткою відповіддю.
Європейський Союз запропонував спрямувати заморожені російські кошти на виплату позик для України, які згодом планують компенсувати за рахунок військових репарацій від Москви. У Кремлі цю ідею одразу розкритикували.
Про це пише Sky News.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що концепція видається «маревною» і не підлягає обговоренню.
Москва наголосила, що будь-які дії ЄС проти її активів отримають «дуже жорстку» відповідь. У Кремлі попередили про наявність достатнього арсеналу політичних та економічних інструментів, які можуть бути задіяні у відповідь.
За даними ЄС, із близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів понад 247 мільярдів розміщені саме в Європі. Найбільша сума — 185 мільярдів доларів — у Бельгії.
Нагадаємо, очільник оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп стверджував в ексклюзивному інтерв’ю ТСН, Німеччина працює над використанням російських «заморожених» активів для закупівлі зброї для потреб України.