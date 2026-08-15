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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія раптово зупинила провокації біля НАТО: після рекордного зростання вильотів сталося несподіване

Цього тижня російські військові літаки більше не порушували повітряний простір країн НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Винищувачі F-16

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Після різкого зростання кількості вильотів винищувачів НАТО через активність російської авіації у липні ситуація на східному фланзі альянсу несподівано почала заспокоюватися.

Про це пише BILD.

За даними НАТО, у липні 2026 року кількість тривожних вильотів через активність російської авіації збільшилася більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас цього тижня російські військові літаки більше не фіксувалися з порушенням повітряного простору країн альянсу.

Зростання напруженості було пов’язане з активністю російських розвідувальних літаків Іл-20 та бойових Су-24 поблизу кордонів НАТО. Деякі з них здійснювали польоти без заздалегідь поданих планів та з вимкненими транспондерами.

Через це країни альянсу були змушені підіймати в повітря винищувачі для ідентифікації російських літаків та, за необхідності, їхнього перехоплення.

Особливо напруженою ситуація залишалася в районі Балтійського моря та Румунії. Польща та інші держави НАТО посилили повітряне патрулювання, тоді як румунські винищувачі збивали безпілотники, які порушували повітряний простір країни.

У НАТО заявили, що Росія несе повну відповідальність за ці інциденти. Водночас в альянсі наразі не можуть точно пояснити, чому Москва раптово скоротила активність своєї військової авіації.

Раніше повідомлялося, що Росія може піти на нову ескалацію протистояння із Заходом, а Путін спробувати перевірити готовність НАТО до прямої відповіді.

Ми раніше інформували, що НАТО змінює підходи до ведення майбутніх воєн, роблячи ставку на дрони, супутники, сенсори та штучний інтелект.

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