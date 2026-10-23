Росія робить ставку на дешеві ракети: як Кремль планує наростити виробництво

РФ може прискорити виробництво дешевих ракет / © Фото з відкритих джерел

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Росія може перейти до масштабнішого виробництва дешевих крилатих ракет, відмовившись від розпорошення ресурсів між численними моделями та їхніми модифікаціями. Такий підхід дозволить зосередитися на озброєнні, яке вже показало свою ефективність, і спростити його серійне складання.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук в ефірі «Київ24».

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На яких ракетах може зосередитися Росія

За прогнозом Лакійчука, протягом найближчих одного-двох місяців російський військово-промисловий комплекс може зосередити зусилля на двох-трьох найефективніших типах крилатих ракет. Нині Росія має приблизно десяток різних модифікацій інших моделей озброєння.

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Експерт пов’язує цю тенденцію зі зміною характеру російських атак. У міру того як Україна пристосовує протиповітряну оборону до боротьби з уже відомими цілями, Росія намагається вдосконалювати наявні розробки та шукати нові способи ураження. Тому ставка на меншу кількість моделей, які можна швидше виробляти й модернізувати, може стати наступним етапом цієї гонки.

Як Китай може прискорити складання ракет

За словами Лакійчука, Росія вже виробляє власні реактивні двигуни. Водночас вона може збільшити закупівлі готових комплектувальних у Китаї. Це потенційно дасть змогу швидше збирати ракети й оперативніше вдосконалювати їхні конструкції.

Залежність від імпортних компонентів можна побачити на прикладі нової російської крилатої ракети «Філін». За даними Головного управління розвідки Міноборони України, її двигун R500 — російського виробництва, однак у бортовому обладнанні використовують китайську інерціальну навігаційну систему. Розвідка також ідентифікувала 22 китайські та 35 американських електронних компонентів.

Такий приклад демонструє, як російські виробники поєднують власні розробки з іноземною електронікою. Водночас сама наявність китайських деталей не доводить прямої участі китайської держави у виробництві російських ракет.

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Як Китай допомагає Росії — останні новини

Українські фахівці відстежують, як іноземні технології допомагають Росії модернізувати озброєння та розширювати його можливості. У цьому процесі важливу роль відіграє міжнародний ланцюг постачання компонентів. Зокрема Китай допоміг перетворити «Шахеди» на реактивні дрони — замість звичних пропелерів на них встановлюють турбореактивні двигуни, які дозволяють літати швидше.

Водночас у реактивних «Шахедах» виявляють компоненти різного іноземного походження. Українські фахівці виявили не тільки китайські елементи, а й комплектуючі зі США, Тайваню, Німеччини та Японії. В окремих апаратах нарахували майже сотню іноземних деталей. Таке різноманіття постачальників ускладнює боротьбу з потраплянням технологій до російського військово-промислового комплексу.

Ще один напрямок — постачання електроніки, яка допомагає російським безпілотникам підтримувати зв’язок і долати більші відстані. Журналісти The Insider провели розслідування та з’ясували, що китайська компанія Xingkai Tech постачає Росії mesh-модеми для бойових дронів «Герань» і «Гербера». Такі модеми можуть допомагати безпілотникам обмінюватися даними через мережу інших пристроїв, що підвищує можливості зв’язку під час польоту. Схема постачання модемів для російських дронів стала ще одним прикладом того, як електронні компоненти китайського походження потрапляють до російського озброєння.

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