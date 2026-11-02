Росія розглядає можливість затримки виплати зарплат військових

Міноборони РФ / © Міноборони Росії

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Міноборони РФ планує перенести виплату зарплат за грудень на січень на тлі зростання дефіциту бюджету. Якщо рішення ухвалять, нові правила почнуть діяти з 2026 року. Водночас вони не стосуватимуться військовослужбовців, які воюють проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з проєктом наказу Міноборони РФ, починаючи з грудня 2026 року зарплати за останній місяць року виплачуватимуть у січні наступного року. Раніше правила вимагали завершувати грудневі виплати до кінця поточного року. Подібна практика існувала ще за часів Радянського Союзу.

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Передбачається, що кошти за грудень надходитимуть військовослужбовцям у період із 11 до 21 січня. Виняток зроблять для російських військових, які беруть участь у війні проти України: вони, як і раніше, отримуватимуть грудневі виплати до 25 грудня.

У Міноборони РФ не надали оперативної відповіді на запит Bloomberg щодо запланованих змін.

Дефіцит бюджету Росії зростає

Перенесення виплат може допомогти російській владі управляти бюджетними потоками, перемістивши значну частину видатків на наступний фінансовий період. Грудень зазвичай є одним із місяців із найбільшими державними витратами, які суттєво зросли через війну.

На п’ятому році повномасштабної війни проти України плани Москви зі скорочення бюджетного дефіциту опинилися під загрозою через подальшу ескалацію конфлікту. Попередні спроби досягти домовленостей про врегулювання за підтримки США не дали результату.

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За очікуваннями, державні витрати Росії у 2026 році перевищать початковий план приблизно на 10% і сягнуть 48,5 трлн рублів (602 млрд доларів).

Річний дефіцит бюджету прогнозують на рівні 7,3 трлн рублів, або 3,2% ВВП. Для порівняння, у вересні він становив близько 2,2% ВВП.

Перевищення запланованих витрат пов’язане передусім зі збільшенням видатків на війну. Останні бюджетні плани Росії також передбачають значні військові витрати протягом наступних років, що свідчить про готовність президента РФ Володимира Путіна до тривалого протистояння.

Росія не планує суттєво скорочувати військові витрати

За прогнозами російської влади, військові видатки знижуватимуться лише незначними темпами. У 2028 році вони мають становити 16,6 трлн рублів, а у 2029-му — 16,3 трлн рублів.

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Водночас на 2027 рік очікують рекордних витрат на рівні 17,1 трлн рублів.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту бюджету, виплати особовому складу становитимуть від 9% до 10,4% загальних витрат федерального бюджету на національну оборону протягом наступних трьох років.

У вересні Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 441 630 осіб, зокрема до 1 550 500 військовослужбовців. Від 2022 року затверджена чисельність військового персоналу Росії зросла більш ніж на пів мільйона осіб.

Нагадаємо, за перші дев’ять місяців року видатки федерального бюджету Росії збільшилися на 14,5% — до 34,8 трлн рублів.

Раніше теж йшлося про те, що зростання витрат на війну проти України та скорочення доходів посилюють бюджетний дефіцит РФ.

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