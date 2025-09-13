Росія розгорнула комплекси "Іскандер" біля кордону з Польщею

Іскандер / © Сайт Міноборони Білорусі

Під час проведення військових навчань «Захід-2025» російська армія розгорнула в Калінінградському ексклаві ракетні комплекси «Іскандер», здатні випускати балістичні та крилаті ракети класу «земля-земля».

Про це повідомляє український моніторинговий проєкт «Мілітарний«.

«Судячи з відео, росіяни розгорнули дві пускові установки ОТРК „Іскандер“ та націлили балістичні ракети у бік Польщі — у напрямку Варшави та Любліна», — йдеться у повідомленні.

Під час російсько-білоруських навчань «Захід-2025», які стартували 12 вересня і триватимуть до 16 вересня, російська армія розгорнула в Калінінградському ексклаві ракетні комплекси «Іскандер». Вони здатні запускати балістичні та крилаті ракети класу «земля-земля». Навчання проходять на полігонах у Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях і над їхнім повітряним простором.

За даними білоруського опозиційного видання «Наша ніва«, навчання „Захід-2025“ передбачають відпрацювання російськими та білоруськими військами маневрів щодо Сувальського коридору. Хоча офіційно це пояснюється необхідністю захистити Калінінградську область, експерти видання вбачають у цих діях загрозу для Польщі й Литви та спробу ізоляції Балтійських країн від НАТО.

За даними учасників спільноти «КіберБорошно», місцем зйомки відео є автошлях E28, що з’єднує Мінськ із Берліном. Конкретно зйомка відбулася на північ від населеного пункту Кудрявцево в Калінінградській області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.

ОТРК «Іскандер» у Калінінградській області Росія розміщувала ще з 2007 року, але спершу лише тимчасово. Постійне базування почалося з 2018 року після переозброєння 152-ї ракетної бригади, зазначає «Мілітарний». Тоді міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пояснював це «деструктивними діями НАТО». Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, за інформацією експертів, НАТО розробило план для швидкого нейтралізування російського анклаву.

