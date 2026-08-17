Росія розгорнула секретні бази поблизу кордонів НАТО: що заявили в Альянсі

НАТО - Росія

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У НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, зокрема за її можливостями завдавати далекобійних ударів та застосовувати безпілотники. Так в Альянсі відреагували на повідомлення про мережу російських баз, з яких потенційно можуть запускати ударні дрони в напрямку території країн НАТО.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на посадовця у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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«НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників», — заявив співрозмовник агентства.

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За його словами, Альянс має необхідні плани, сили та інструменти для стримування агресії й захисту від потенційних загроз.

У НАТО також наголосили, що посилюють оборону на східному фланзі та регулярно відпрацьовують здатність швидко нарощувати сухопутні сили в цьому регіоні.

Крім того, Альянс розширює можливості протидії безпілотникам. Посадовець нагадав про ініціативу NATO Drone Edge, оголошену союзниками на саміті в Анкарі 2026 року.

У її межах країни НАТО планують протягом п’яти років інвестувати близько $40 млрд у засоби боротьби з дронами, а до кінця 2027 року — у п’ять разів збільшити кількість підготовлених операторів безпілотників у своїх збройних силах.

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«Союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в нашому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати та захищати кожного союзника», — зазначив посадовець.

Що відомо про ймовірні секретні бази РФ

Раніше The Telegraph повідомила, що Росія створила мережу секретних баз із майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників.

У межах свого розслідування видання заявило, що виявило 10 таких об’єктів із нещодавно облаштованими пусковими майданчиками для сучасних російських дронів.

За даними The Telegraph, частина цих баз уже використовується для ударів по Україні. Їхнє розташування ближче до українського кордону дозволяє Росії проводити масштабні атаки великою кількістю безпілотників.

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Водночас видання вважає, що ці об’єкти можуть становити й довгострокову загрозу для країн НАТО, оскільки частина території Альянсу потенційно перебуває в межах досяжності російських далекобійних дронів.

Аналітики, яких цитує The Telegraph, звернули увагу й на швидкий розвиток російських технологій виробництва безпілотників. У разі прямого конфлікту такі системи потенційно можуть бути використані проти європейських країн.

Зокрема, за оцінкою видання, розташування деяких із виявлених баз дозволяє російським ударним безпілотникам мати достатню дальність для потенційного удару по Варшаві.

Також нагадаємо, що Росія посилила військово-морську присутність у Балтійському морі, перекинувши туди два кораблі Північного флоту.

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