Росія розмістила у Білорусі ракетну бригаду з "Орешніком": що відомо ГУР

Ракетний комплекс «Орешнік» і президент Росії Володимир Путін / © ТСН

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На території Республіки Білорусь зафіксовано присутність підрозділів 101-ї ракетної бригади Збройних сил Росії, оснащених комплексами «Орешнік». У розвідці прокоментували рівень безпосередньої воєнної загрози для України з цього напрямку.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко, повідомляє Укрінформ.

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Начальник ГУР наголосив, що наразі немає ознак підготовки Білорусі до безпосереднього залучення у війну проти України. Рівень воєнної загрози з білоруського напрямку оцінюється як низький.

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«Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу Shahed на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешнік», — розповів Іващенко.

Він також зазначив, що у разі, якщо Мінськ не давав дозволу на розміщення відповідних російських засобів і підрозділів, це може свідчити про втрату Білоруссю контролю над діяльністю Росії на своїй території.

Нагадаємо, у травні «Спільнота залізничників Білорусі» інформувала, що елементи ракетного комплексу «Орешнік» у Білорусі розмістили на території колишньої авіабази «Кричев-6», замаскувавши під «логістичний центр». У період від 20 до 29 грудня 2025 року туди прибув великий військовий ешелон зі станції «Капустин Яр» у Росії через станцію «Кричев I», яка розташована найближче до цього об’єкта.

Зауважимо, у серпні стало відомо, що у Гомельській області Білорусі, біля кордону з Україною, триває будівництво нового військового полігону та залізничної гілки з платформою для розвантаження техніки місткістю до 60 вагонів. Нові роботи доповнюють масштабне зведення військової бази, яке почалося 2023 року й, імовірно, призначене для 37-ї десантно-штурмової бригади.

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