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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія розплатилася за іранські дрони злитками золота вагою декілька тонн

Документ був підписаний між іранським виробничим підприємством та особливою економічною зоною «Алабуга» у Татарстані.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ударні безпілотники Shahed-136

Ударні безпілотники Shahed-136 / © скриншот з відео

Іранська компанія Sahara Thunder отримала від Росії оплату за ударні безпілотники Shahed-136 у вигляді золотих злитків.

Про це повідомляє видання «Агентство» з посиланням на вашингтонську дослідницьку групу C4ADS, яка отримала доступ до контракту між сторонами.

Документ був підписаний між іранським виробничим підприємством та особливою економічною зоною «Алабуга» у Татарстані, де здійснювалося складання дронів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в оформленій вручну формі, датованій 16 березня 2023 року, йдеться про постачання 1 788 402,2 грама (майже 1,8 тонни) золота за ціною 58,32 долара за грам.

Крім того, в іншому договорі від 5 квітня 2023 року фігурує ще одна партія — 2 067 795,9 грама золота (понад дві тонни), також призначена для іранської сторони. Однак подробиці цієї угоди наразі залишаються невідомими.

Як відзначають аналітики C4ADS, використання золота дозволило оминути обмеження, пов’язані з фінансовими операціями в доларах США, які могли бути заблоковані чи ускладнені санкціями американського Мінфіну. Крім того, розрахунки у дорогоцінних металах забезпечують підвищену анонімність учасників угоди.

Втім, «Алабуга» оплачувала постачання не лише золотом.

У доповіді згадується випадок, коли російська сторона перевела кошти в дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів на рахунок у дубайському банку.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати для ударів по українських містах ударні безпілотники типу Shahed з двома новими бойовими частинами комбінованого типу. Вони завдають більших руйнувань обʼєктам військової та цивільної інфраструктури України.

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