Британія та союзники попереджають про кібератаки Росії / © Getty Images

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Велика Британія та союзники попереджають про кібератаки Росії, що спрямовані на організації, які надають підтримку Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Велика Британія разом зі США та іншими союзниками у середу, 21 травня, оприлюднили попередження про нову кібератаку, яку координує російська військова розвідка. Її метою стали організації, які надають підтримку Україні, зокрема логістичні компанії та ІТ-сектор у країнах Заходу.

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«Ця шкідлива кампанія становить серйозну загрозу для організацій, що беруть участь у допомозі Україні», — заявив директор операцій Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) Пол Чічестер.

Згідно з заявою NCSC, атаки також спрямовані на оборонну галузь, ІТ-сервіси, морську логістику, аеропорти, порти та системи управління повітряним рухом у кількох країнах-членах НАТО.

Попередження підготовлено спільно зі США, Францією, Німеччиною та іншими партнерами. Воно містить рекомендації щодо кіберзахисту та закликає всі потенційно вразливі організації негайно вжити заходів безпеки.

«Ми настійно радимо організаціям уважно ознайомитися з загрозами та інструкціями щодо захисту, які включені в документ,» — додав Чічестер.

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Нагадаємо, раніше російська кібератака вивела з ладу роботу “Укрзалізниці”. Вже йшлося про те, як працював сервіс.

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