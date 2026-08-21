Росія розширює географію війни: що Кремль готує Україні та НАТО на зиму

Президент Росії Володимир Путін і війна проти України / © ТСН

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Західні побоювання щодо можливих кулуарних домовленостей президента США Дональда Трампа з Кремлем збігаються з підготовкою Росії до нової ескалації. Експерти попереджають, що зимовий період обіцяє стати особливо складним випробуванням.

Про це розповів керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок, повідомляє «24 Канал».

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Західні медіа пишуть про побоювання європейських політиків, що Трамп може домовлятися з Москвою щодо України без урахування позиції Європи. На думку Клочка, американський президент прагне змінити безпекову ситуацію, а Росія намагається використати це у власних інтересах.

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Аналітик зазначив, що подібні повідомлення з’являлися ще 2025 року. Водночас, за його словами, Росія вже готується до подальшої ескалації, наслідки якої особливо відчутними можуть стати взимку.

Клочок наголосив, що США залишаються членом НАТО та продовжують співпрацювати з європейськими країнами. Тому, на його думку, за другої каденції Трампа не варто очікувати виходу Сполучених Штатів із Альянсу, адже американське законодавство не дозволяє президенту одноосібно ухвалити таке рішення. Водночас експерт не прогнозує і посилення американської допомоги європейським державам.

РФ готова до ескалації у НАТО і до продовження війни в Україні

Аналітик вважає, що друга каденція Трампа вже змусила Європу переглянути підходи до власної безпеки. Однак це ще не означає повної переорієнтації європейських країн чи усвідомлення необхідності суттєвого збільшення оборонних витрат. На думку Клочка, європейські політики поки що продовжують відкладати реагування на потенційні загрози.

«Але через те, що Росія готова до ескалації в країнах НАТО й до продовження війни в Україні, — це може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. Володимир Зеленський уже висловлював певні сумніви щодо надання допомоги від європейців на зимовий період», — зауважив експерт.

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Клочок зазначив, що наразі партнери України намагаються досягти домовленостей щодо завершення війни. Європейські держави при цьому виходять із власних інтересів, так само як і Трамп, однак бачення сторін щодо можливого завершення війни відрізняється. Попри заяви американського президента, конкретного прогресу в переговорах йому поки досягти не вдалося.

За оцінками аналітика, Росії зараз важливо домогтися того, щоб Захід посилив тиск на Україну. Водночас у Європі досі немає єдиної позиції, яка могла б цьому протистояти. Це, зокрема, проявляється у питанні санкцій: одностайності щодо обмежень досі немає, а умови нового «пекельного» пакету санкцій, який планують представити восени, залишаються невідомими.

До чого готується Росія?

Клочок вважає нинішню ситуацію складною та особливо небезпечною з огляду на наближення зими й інформацію про накопичення Росією балістичних ракет. Водночас він наголосив, що Україна також завдає російській стороні значних проблем.

«Через те, що росіяни не можуть випередити нас технологічно, вони спробують розширити зону бойових дій. Сьогодні можна констатувати, що Росія вже це робить», — акцентував аналітик.

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Як приклад він навів випадок, коли Військово-повітряні сили Іспанії збили дрон у повітряному просторі Румунії. Клочок також нагадав про попередні випадки перетину ракетами та безпілотниками повітряного простору Польщі та країн Балтії.

«Росія розширює зону бойових дій і так провокує Європу на певні кроки. Це все може призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди», — припустив експерт.

Він додав, що таке рішення може бути неприємним, однак у нинішніх політичних умовах воно, ймовірно, стане найбільш прийнятним варіантом.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони України заявили, що Росія не планує припиняти вогонь чи вести переговори до кінця року, оскільки прагне захопити Донеччину та Луганщину. Взимку ворог планує масовані атаки на критичну інфраструктуру: енергосистему, опалення, водопостачання, логістику, газовидобуток та ОПК. Для ударів по лініях електропередач РФ розробила спеціальні дрони, а за допомогою космічної розвідки цілеспрямовано вивчає вразливі об’єкти по всій Україні.

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