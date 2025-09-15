Росія розширила військові навчання "Захід–2025" на ще одну область: що відомо

Російські військові навчання / © Associated Press

У рамках спільних російсько-білоруських навчань «Захід–2025» Балтійський флот РФ провів тренування в Калінінградській області.

Про це повідомило російське Міністерство оборони.

Згідно з офіційною заявою, під час другого етапу навчань морські піхотинці відпрацьовували бій з десантом умовного противника, використовуючи стрілецьку зброю та бронетранспортери БТР-82А.

Крім того, для імітації оборони узбережжя російські військові залучили ракетно-артилерійський комплекс «Бережок», нібито знищивши морський безпілотник. Над Баренцевим морем також чотири години патрулювали надзвукові бомбардувальники Ту-22М3.

Міноборони РФ та Білорусі заявляли, що 15 вересня один з етапів навчань «Захід–2025» пройде на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області. Також вони повідомляли, що навчання мали відбуватися лише на полігонах у Білорусі або в її східних регіонах.

Нагадаємо, на території Білорусі проходять російсько-білоруські військові навчання «Захід–2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

РФ заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети «Циркон» під час військових навчань «Захід–2025».

Також раніше повідомлялося, що під час проведення військових навчань «Захід–2025» російська армія розгорнула в Калінінградському ексклаві ракетні комплекси «Іскандер», здатні випускати балістичні та крилаті ракети класу «земля-земля».

У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.