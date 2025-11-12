ТСН у соціальних мережах

Росія розвалить НАТО силами двох бригад — полковник Вагнер

Агресія Росії проти НАТО може бути у вигляді «уколу голкою», який буде завдано у найбільш вразливе місце.

Німецький військовий історик, полковник Армін Вагнер вважає, що Росія може розвалити НАТО зсередини, провівши обмежену військову операцію проти однієї з балтійських країн. Для цього їй вистачить двох сухопутних бригад.

Про це військовий аналітик сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, агресія Росії проти НАТО може бути у вигляді «уколу голкою», який буде завдано у найбільш вразливе місце. При цьому обмежена військова операція буде супроводжуватися інформаційним впливом на громадян у країнах-союзниках.

У цьому контексті полковник Вагнер згадав книгу німецького політолога Карло Масала, в якій описано, як Росія блискавично захоплює естонське місто Нарва, що стоїть прямо на кордоні з РФ і де значна частина населення має етнічно російське походження.

В описаному у книзі сценарії для такої операції буде достатньо двох армійських бригад (від 6 до 10 тисяч бійців), тож її можна реалізувати без шкоди для зусиль РФ на фронті в Україні.

Метою такого вторгнення в Естонію буде спроба спровокувати розкол усередині НАТО, роздмухуючи настрої спротиву країн західної та південної Європи від прямого конфлікту з Росією через незначну «прикордонну суперечку» на іншому боці континенту.

Військовий історик нагадав, що така ситуація в Європі вже була під час вторгнення Гітлера у Польщу, коли у Франції з’являлися антивоєнні плакати «Навіщо вмирати за Данциг?».

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський попередив, що кремлівський диктатор Володимир Путін може напасти на іншу європейську країну ще до закінчення війни в Україні, оскільки перебуває у тупиковій ситуації без реальних успіхів на полі бою.

