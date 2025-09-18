У Буданова прогнозують розвал Росії: коли очікувати

Російські військові в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Такі наслідки війни для агресора.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Згідно з закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на росії, кількість населення держави-агресора в найближчі 50 років може скоротитися щонайменше на 25%», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Уже зараз, за даними військової розвідки, підприємства в Росії відчувають дефіцит робочої сили, а в закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

У ГУР зазначають, що найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила їх в утилізацію на злочинній війні проти України.

«Розпочата Росією війна — одна з визначальних причин негативних демографічних явищ і відповідних прогнозів усередині держави-агресора. Під час бойових дій так звана російська федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими й пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди», — йдеться у повідомленні.

Щоб сповільнити кризові явища в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні, зазначає розвідка.

Реклама

«Такий підхід кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях», — резюмує ГУР.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 930 російських окупантів. Загальні бойові втрати РФ сягнули 1098380 осіб.