ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
844
Час на прочитання
2 хв

У Буданова прогнозують розвал Росії: коли очікувати

Під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими й пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які становлять основу демографічної піраміди.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові в Україні

Російські військові в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Такі наслідки війни для агресора.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Згідно з закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на росії, кількість населення держави-агресора в найближчі 50 років може скоротитися щонайменше на 25%», — йдеться у повідомленні.

Уже зараз, за даними військової розвідки, підприємства в Росії відчувають дефіцит робочої сили, а в закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

У ГУР зазначають, що найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила їх в утилізацію на злочинній війні проти України.

«Розпочата Росією війна — одна з визначальних причин негативних демографічних явищ і відповідних прогнозів усередині держави-агресора. Під час бойових дій так звана російська федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими й пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди», — йдеться у повідомленні.

Щоб сповільнити кризові явища в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні, зазначає розвідка.

«Такий підхід кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях», — резюмує ГУР.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 930 російських окупантів. Загальні бойові втрати РФ сягнули 1098380 осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
844
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie