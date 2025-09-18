Росія "щупає" Захід: у Третій штурмовій сказали, яким буде наступний етап війни

Максим Жорін / © ТСН.ua

Російські війська можуть перейти до наступного етапу агресії і завдавати ударів по заводах з виготовлення зброї на території країн-НАТО.

Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

«Якщо реакція Заходу на всі ці „випадкові дрони“ і далі буде настільки слабкою, скоро росіяни перейдуть до наступного етапу — будуть х***рити заводи по виготовленню зброї та пункти передачі зброї на їхній території», — каже Жорін.

На його думку, росіяни не випадково відправляють дрони на Польщу, Румунію чи країни Балтії. Таким чином вони «промацують» реакцію НАТО.

«Наш ворог не робить такі речі просто так. Це пробні „акції“, в яких прощупується реакція. Оскільки вона абсолютно ніяка, це сигнал для РФ, що можна „працювати“ далі. Все одно ніхто там не збирається їх зупиняти», — підсумував військовий.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня два безпілотники порушили повітряний простір Литви.

Також під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Крім того, у Латвії 18 вересня знайшли уламок російського дрона.