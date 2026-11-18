АЗС / © pixabay.com

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У жовтні Росія імпортувала морем рекордні 390 тисяч тонн бензину, щоб перекрити нестачу пального через удари українських дронів по її нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler та галузевих експертів.

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Дефіцит пального та зупинка НПЗ у Росії

За інформацією видання, пік паливної кризи припав на літо 2026 року, коли через атаки безпілотників зупинилися від 40% до 45% російських нафтопереробних потужностей. У більшості регіонів запровадили нормування пального, а біля АЗС вишикувалися кілометрові черги.

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Наразі, за оцінками аналітика московської брокерської компанії «Фінам» Сергія Кауфмана, виробництво бензину в РФ залишається на 13–18% нижчим за показники початку 2026 року, а обмеження на продаж досі діють на заправках «Роснефти» (близько 10% ринку).

Звідки РФ імпортує бензин через кризу

Щоб вгамувати дефіцит всередині країни, Москва заборонила вивозити бензин за кордон, дозволила продавати пальне нижчої якості та почала масово скуповувати його в інших держав.

Зазначається, що від липня Росія налагодила закупівлі морем із Марокко, Туреччини, Єгипту та Індії. Зокрема, із заводу Вадінар, який переробляє російську нафту. Щоб не ризикувати танкерами під ударами дронів у Чорному морі, паливо везуть у північні порти Балтійського та Білого морів.

Також пальне купують у сусідів. За даними центру Beroc, із липня РФ отримала понад 600 тисяч тонн бензину з Білорусі, через що Мінську довелося перенаправити туди експорт з інших ринків і запустити свої заводи майже на повну потужність. Ще 8 тисяч тонн із літа поставив Казахстан, про що повідомив міністр енергетики цієї країни Єрлан Аккенженов.

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Як атаки дронів змінюють роль Росії на ринку нафтопродуктів

Провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія зазначає, що закупівля пального за кордоном перестає бути тимчасовим заходом і змінює роль Росії на світовому енергоринку.

«Росія поступово змінює своє становище на світовому ринку нафтопродуктів, переходячи з основного центру експорту палива на дедалі важливіший ринок імпорту. Це вражаючий поворот», — наголосив Суміт Рітолія.

Експерт додав, що закупівлі за кордоном стають постійним способом перекривати нестачу пального в країні. Занепокоєння підтверджує і реакція російської влади. Цього тижня віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак закликав компанії «докласти всіх зусиль», щоб забезпечити ринок бензином. Головними завданнями він назвав «якнайшвидше відновлення нафтопереробних заводів» і продовження імпорту, щоб «ліквідувати місцевий дефіцит».

Прогноз експертів щодо наслідків нових ударів по російських НПЗ

Аналітики попереджають, що подальші удари України здатні поглибити кризу, оскільки під прицілом перебувають найбільші та технологічно найскладніші НПЗ, які виробляють найбільшу частку бензину. За словами Суміта Рітолії, зупинка переробки 1 мільйона барелів нафти на добу на таких заводах б’є по ринку значно сильніше, ніж аналогічні втрати на простіших підприємствах.

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Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія Євразія Сергій Вакуленко констатує, що атаки вже створили для Росії «серйозні проблеми», і прогнозує масштабні наслідки в разі продовження ударів.

«Якщо Україна зможе витримувати удари такого ж масштабу та з такою ж інтенсивністю кожні два-три тижні протягом кількох місяців, це докорінно змінить спосіб функціонування російської економіки», — підсумував Сергій Вакуленко.

Паливна криза в РФ — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в ніч проти 17 листопада безпілотники атакували Башкортостан. Після серії вибухів на території нафтохімічного комплексу «Газпром нафтохім Салават» спалахнула пожежа.

Також у ніч проти 17 листопада Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії — підприємству «Газпром нефтехім Салават» у Республіці Башкортостан.

До слова, росіяни скуповують китайські електромобілі, оскільки українські атаки призвели до дефіциту палива. Оскільки Україна дедалі більше переносить війну на територію Росії, наслідки можуть бути найбільш помітними на дорогах.

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