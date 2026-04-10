Росія стане повним банкрутом: Зеленський назвав умову

Росія може стати банкрутом — повернення жорстких санкцій проти російської нафти в повному обсязі може призвести до фінансового краху країни-агресора у стислі терміни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами, аналізуючи ситуацію на світовому енергетичному ринку на тлі деескалації на Близькому Сході, передає ТСН.ua.

Він нагадав, що доходи від енергоресурсів залишаються головним джерелом фінансування російської військової машини. Розрахунки української сторони свідчать про критичну вразливість російської економіки до реальних обмежень.

«Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік — вони банкрути», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент припускає, що Росія могла використати геополітичну нестабільність у світі як привід для виведення своїх активів з-під удару.

Зокрема, йдеться про можливість продажу активів компанії «Лукойл» у Європі. Наразі близько 20 об’єктів (зокрема нафтопереробні заводи в Румунії та Болгарії) або не працюють, або заблоковані так, що прибуток не потрапляє до РФ.

«Вони (об’єкти нафтової промисловості — Ред.) не працюють або працюють так, що „рускім“ гроші не передають. Тому я вважаю, що санкції послаблювались зокрема для того, щоб Росія мала можливість продати ці об’єкти. Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів Росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

Тоді Дональд Трамп пояснив, що скасував санкції на нафту, аби «знизити ціни, поки ситуація не владнається».

Також повідомлялося, що США зняли санкції з трьох російських суден.