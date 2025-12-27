Росія стягує «Орешніки» до Білорусі: деталі від Reuters про нову загрозу не лише для України

Ракета Орешнік. / © ТСН

Російська Федерація, ймовірно, розміщає нові гіперзвукові балістичні ракети «Орешнік», які здатні нести ядерну зброю, на колишній авіабазі на сході Білорусі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських дослідників, які проаналізували супутникові знімки.

За даними співрозмовника Reuters, який обізнаний з цим питанням, оцінки дослідників загалом узгоджуються також із даними розвідки США.

На що вказують дослідники

Дослідники Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет з аналітичної організації CNA проаналізували знімки компанії Planet Labs.

Вони заявляють: переконані на 90% у тому, що мобільні пускові установки «Орешніка» можуть бути розміщені на колишній авіабазі поблизу міста Кричева. Це приблизно за 307 км від Мінська, а також за 478 км на південний захід від Москви.

Американські дослідники заявили, що огляд знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проєкт, який розпочався між 4 та 12 серпня, і показав риси, що відповідають рисам стратегічної ракетної бази Росії.

За словами Евелета, одним із «явних ознак» на фотографії від 19 листопада є «пункт перевалки військової залізниці», оточений захисним парканом, куди потягом можна було доставити ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти.

Ще однією особливістю є заливання в кінці злітно-посадкової смуги бетонного майданчика, який потім був покритий землею. Це дослідник назвав «відповідним замаскованій точці запуску».

Льюїс зазначив, що розміщення таких ракет у Білорусі має насамперед політичний характер і демонструє зростання ролі ядерного чинника в російській стратегії залякування Європи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко минулого тижня заявив, що перші ракети вже розміщені на території країни, не уточнивши місця. Він заявляв, що в Білорусі може базуватися до 10 таких ракет, водночас американські дослідники вважають, що виявлений об’єкт здатний вмістити лише три пускові установки.

Заяви про розміщення «Орешніка»

Reuters зауважує, що диктатор-президент Росії Володимир Путін чітко заявив про свій намір розмістити в Білорусі «Орешники» з орієнтовною дальністю до 5500 км. Однак точне місце розташування раніше не повідомлялося.

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що на території країни буде розміщено до 10 пускових установок, не назвавши місця їх перебування. Своєю чергою, білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявляв, що розгортання «Орешника» не змінить балансу сил у Європі та є «нашою відповіддю» на «агресивні дії» Заходу.

Зазначається, що розгортання цих ракет відбудеться лише за кілька тижнів до закінчення терміну дії договору СНО-30 2010 року, останнього договору між США та Росією, що обмежує розгортання стратегічної ядерної зброї найбільшими ядерними державами світу.

Розгортання цього озброєння підкреслить наміри Кремля утримати членів НАТО від постачання Україні зброї, здатної завдавати ударів углиб території Росії, вважають деякі експерти.

Reuters повідомило, що звернулося за відповідними коментарями до різних установ. Однак посольство Росії у Вашингтоні не одразу відповіло на запит, а посольство Білорусі відмовилося від коментарів. Крім того, не відповів Білий дім, а Центральне розвідувальне управління взагалі відмовилося коментувати ситуацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив тривожну заяву про ракети «Орешнік» у Білорусі. Він переконаний, що це створює небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом з міжнародними партнерами.

За його словами, Київ має точну інформацію про те, де саме у Білорусі Росія розміщує «Орешніки». Україна передала ці дані західним партнерам. Зеленський наголосив, що знищити ці ракети звичайними дронами неможливо, тому ключовий метод боротьби — це економічний тиск на виробництво.