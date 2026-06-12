Росія стягує війська до кордонів НАТО: супутники зафіксували тривожні зміни

Путін / © ТСН

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РФ активізувала військове будівництво поблизу північно-східних кордонів НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на розслідування датського телеканалу DR, підготовлене спільно з журналістами зі Швеції, Естонії та Норвегії.

Аналіз супутникових знімків виявив активність щонайменше у п’яти районах поблизу кордонів держав Альянсу. Йдеться про будівництво нових казарм, розширення існуючої інфраструктури та нарощування військової присутності.

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Одним із ключових об’єктів стала база в Печензі Мурманської області, яка розташована приблизно за 11 кілометрів від норвезького кордону. На оприлюднених знімках видно нові споруди, а російська влада раніше підтверджувала плани перетворити розташовану там бригаду на дивізію. За оцінкою колишнього співробітника фінської розвідки Марко Еклунда, чисельність військових на базі може зрости з 4 до 10 тисяч осіб.

Ще один об’єкт розташований поблизу Кандалакші неподалік від кордону з Фінляндією. За даними аналітиків, там формується база для артилерійської бригади. Супутникові знімки зафіксували появу нових казарм, складів та інших допоміжних споруд.

Суттєві зміни також відбуваються в районі Петрозаводська. У населеному пункті Нова Вілга територію, де раніше не було помітної військової активності, активно готують під новий військовий об’єкт. За оцінками експертів, за кілька місяців для майбутньої бази вирубали близько одного квадратного кілометра лісу.

Особливу увагу аналітики приділяють ділянкам поблизу фінського кордону, враховуючи вступ Фінляндії та Швеції до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Зростання військової активності фіксується і біля Естонії. У районі міста Луга дослідники помітили збільшення кількості військової техніки та розширення інфраструктури.

Окремим напрямком залишається Калінінградська область. У районі Балтійська, приблизно за 23 кілометри від кордонів НАТО, Росія розширює базу морської піхоти. За даними розслідування, чисельність підрозділу також планують збільшити до рівня дивізії.

На думку експертів, у разі конфлікту Калінінград може стати плацдармом для військових операцій у Балтійському морі, зокрема проти стратегічно важливих островів — шведського Готланда, датського Борнхольма та Аландських островів Фінляндії.

Глава військової розвідки Фінляндії Пекка Турунен заявив, що Кремль пришвидшує нарощування військових сил біля фінського кордону, що потенційно створює нові виклики для безпеки НАТО.

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Водночас російське посольство в Данії відкинуло звинувачення у підготовці можливого нападу на країни Альянсу. Посол Володимир Барбін заявив, що загрозу для НАТО нібито становить не Росія, а сам Північноатлантичний альянс.

Публікація нових супутникових даних знову загострила дискусію щодо того, наскільки активно Москва готується до можливого протистояння з НАТО після завершення війни проти України.

Раніше командувач збройних сил Латвії попереджав, що Росія отримала суттєву перевагу у сфері безпілотних технологій і теоретично може спробувати перевірити готовність оборони країн Балтії вже до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що після серії інцидентів із російськими безпілотниками біля східного флангу НАТО союзники шукають спосіб швидше посилити повітряний захист і реагування на дронові загрози.

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Ми раніше інформували, що командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року.

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