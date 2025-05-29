Росія стягує війська до кордону з Фінляндією: Стубб озвучив, чому це не викликає тривоги

Фінляндія, кордон з Росією. / © Associated Press

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Фінляндія повністю контролює ситуацію на своєму східному кордоні, і нарощування російських військ у регіоні не є чимось неочікуваним.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв’ю CNN.

“Ми повністю контролюємо свій кордон”, — сказав він в інтерв’ю CNN. За його словами, Росія завжди мала військові бази вздовж фінського кордону, а поточне “нарощування військ” є нормальним процесом.

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За його словами, ще з початком повномасштабної війни в Україні Росія перекинула до чотирьох бригад із Ленінградського військового округу. І хоча активність уздовж кордону триває, вона, за словами президента, не становить загрози.

Президент підкреслив, що Фінляндія має одну з найбільших армій у Європі — нарівні з Туреччиною, Україною та Польщею.

“Ми щойно подвоїли кордон НАТО”, — додав він, маючи на увазі вступ Фінляндії до Альянсу. Стубб також згадав, що в країні діє обов’язкова військова служба, яку пройшли близько 900 тисяч осіб. Окрім того, Фінляндія має понад 60 винищувачів F-18 і нещодавно закупила ще 64 F-35, а також володіє найбільшою артилерією в Європі разом із Польщею.

“Ми маємо це, бо хочемо створити стримуючий фактор проти Росії”, — пояснив він.

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Стубб також закликав не турбуватися про безпеку на північному східному фланзі НАТО.

“Один із кордонів, про який французи чи будь-хто інший повинні найменше турбуватися, – це фінський кордон”, — підсумував він.

Раніше ми писали, що Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією — будує бази та нові об’єкти, — свідчать останні супутникові знімки. Ці дії можуть вказувати на стратегію Кремля після завершення війни проти України.