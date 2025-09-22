Росія створює стратегічний резерв із новобранців: в ISW пояснили плани Кремля

Президент РФ Володимир Путін і російські військові / © Associated Press

У Росії вже кілька місяців поспіль формують стратегічний резерв із військовослужбовців за контрактом. Цей процес розпочався влітку, коли втрати армії РФ дещо знизилися, а темпи вербування вперше перевищили кількість загиблих і поранених на фронті в Україні. Факт створення такого резерву демонструє, що Кремль не розглядає можливість завершення війни, натомість може готуватися навіть до протистояння з НАТО.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про формування стратегічного резерву в Росії?

Інформація про резерв з’явилася у відкритому доступі як інсайд від джерела, яке, за спостереженнями ISW, «постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні». Саме воно повідомило, що формування триває від липня цього року.

За даними джерела, від початку року до середини вересня контракти з Міноборони РФ уклали близько 292 тис.осіб. Це становить приблизно 7,9 тис. нових контрактників щотижня або 31,6 тис, — щомісяця. Частина з них не вирушає на фронт, а зараховується до стратегічного резерву. Про які саме цифри йдеться — не уточнюється.

Поява резерву збіглася зі зменшенням втрат російської армії улітку. За даними Генштабу ЗСУ, від січня до липня ворожі втрати сягали від 32 до 48 тис. на місяць, що перевищувало можливості вербування. У серпні ж число російських втрат упало до 29 тис., а в першій половині вересня — до 13 тис. Саме ці два місяці стали єдиними, коли Росії вдалося набирати більше бійців, ніж вона втрачала.

«ISW нещодавно оцінив, що територіальні здобутки Росії коштували їй від травня до серпня 2025 року менше порівняно з весною 2025 року, оскільки російські війська мали нижчий рівень втрат на захоплений квадратний кілометр. Зниження рівня втрат влітку 2025 року, можливо, переконало російське військове командування, що Росія може дозволити собі перевести деяких новобранців до стратегічного резерву, зберігаючи при цьому темп наступальних операцій на передовій в Україні«, — йдеться у звіті.

Зменшенню втрат сприяли і тактичні зміни. Російські підрозділи почали діяти малими піхотними групами, використовуючи методику проникнення для виявлення слабких місць в обороні ЗСУ. Це дало можливість атакувати з меншими втратами.

Про що свідчить формування стратегічного резерву в РФ?

«Формування стратегічного резерву може свідчити про те, що російське військове командування оцінює, що російські війська зможуть продовжувати нинішні темпи просування, використовуючи цю тактику малих груп, яка дозволяє російському командуванню розгортати менше особового складу на передовій», — вказують аналітики.

У звіті також підкреслюється, що президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від своєї ідеї війни на виснаження.

«Путін неодноразово висував теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть повільно, поступово просуватися на полі бою нескінченно довго, що дозволить Росії виграти війну на виснаження проти України. Повідомлення про рішення створити стратегічний резерв і не розгортати всіх новобранців на передовій свідчить про те, що Путін і російське військове командування задоволені поточними темпами просування, хоча російські війська продовжують просуватися лише пішим порядком», — йдеться у повідомленні ISW.

Водночас аналітики переконані, що стратегічний резерв створюється не лише для посилення операцій в Україні, але й може бути частиною масштабнішої підготовки Кремля.

«Росія також може створювати свій стратегічний резерв у рамках ширшої підготовки Кремля до можливого конфлікту між Росією та НАТО в майбутньому, особливо враховуючи, що Росія активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки», — підсумували експерти.

До слова, за даними видань «Медіазони» та «Російська служба BBC», від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 15 тис. мобілізованих росіян. Майже половина з них загинули протягом першого року після «часткової мобілізації» восени 2022-го. Найбільших втрат мобілізовані росіяни зазнали під час боїв за Вугледар та Авдіївку.

Зауважимо, литовський політик та депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс вважає, що російські війська після навчань «Захід-2025» у Білорусі не повернуться додому, а залишатимуться в бойовій готовності для регулярного використання проти Заходу. За словами політика, Литва вже укріплює свій східний кордон з Калінінградом, виділяючи 1 млрд євро на п’ять років, та збільшує витрати на оборону до 5% ВВП.