Росія створила нову дивізію, яка може загрожувати не лише Україні

Російська військова техніка / © Associated Press

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У російській армії на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Ленінградского військового округу було розгорнуто нову, 71-шу мотострілецьку дивізію. Цей може вказувати на наростання загрози для країн Балтії.

Про це пише видання Defense Express.

Про розгортання 71-ї дивізії стало відомо з неофіційного блогу bmpd російського Центру аналізу стратегії та технології. Такий висновок автори блогу зробили через те, що у телеграм-каналі 200-ї бригади з’явився підпис, що це тепер канал 71-ї дивізії.

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Водночас не було вказано більше жодних деталей, які б могли характеризувати нову дивізію російської армії як з’єднання, яке має діяти на полі бою.

Росіяни також заявляють, що тепер до складу Ленінградського військового округу входять п’ять мотострілецьких дивізій (18-та, 68-ма, 69-та, 71-ша и 72-га), 80-та мотострілецька «арктична» бригада та 128-ма розвідувально-штурмова бригада.

Окрім цього, в оперативному підпорядкуванні військового округу також перебувають 76-ша десантно-штурмова дивізія, 61-ша бригада морської піхоти Північного флоту та 336-ша бригада морської піхоти Балтійського флоту.

Що відомо про 200-ту бригаду?

200-та мотострілецька бригада раніше також мала статус «арктичної». Автори статті нагадали, що вона зазнавала важких втрат на фронті в Україні аж до повної втрати боєздатності під час боїв за Харківську область 2022 року.

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Окрім того, 200-та бригада була задіяна у боях за місто Часів Яр.

На сьогодні інформація про це з’єднання має дещо суперечлиий вигляд: на початку травня 2025 року з’явилися дані, що бійці 200-ї брали участь у параді в Мінську 9 травня; а в кінці травня були повідомлення про участь підрозділів бригади у боях у Сумській області.

Яку загрозу становить розгортання 71-ї дивізії?

«Сам факт розгортання нової 71-ої дивізії на базі 200-ої бригади може свідчити не тільки про те, що командування армії РФ намагається наростити наряд сил, який використовує у війні проти України. Цей факт може також свідчити й про наростання загрози для країн Балтії, на які власне й націлені війська «Лєнінградського військового округу», — вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше Росія відновила Ленінградський військовий округ, який охоплює території біля Фінляндії, Естонії та Латвії. Колишні бригади перетворюються на дивізії чисельністю понад 10 тис. бійців. На думку аналітика Еміля Кастехельмі, це продовження військових планів РФ, які існували ще до 2022 року, та відповідь на нові геополітичні події, пов’язані зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО.

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До слова, як заявляв голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, Росії знадобиться до двох-чотирьох років, щоб відновити боєздатність після війни в Україні. Тоді РФ буде технічно готова до нової агресії — вже проти Європи.