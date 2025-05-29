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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: у ISW вказали на справжню причину

Військовослужбовці, які брали участь у подібних спільних навчаннях РФ та Білорусі «Захід-2021», зараз воюють в Україні.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росія та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: у ISW вказали на справжню причину

Навчання Захід-2025 / © ТСН.ua

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань «Захід-2025», що мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, що свідчить про намагання позиціонувати себе для Заходу як безпечні та розсудливі країни.

Про це йдетсья у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що такі маневри РФ та Білорусі означають маніпулювання — створення видимості співпраці для відволікання уваги від обмеженого військового потенціалу Росії за межами фронту.

Аналітики нагадали, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін 28 травня англійською заявив, що білоруські чиновники скорочують масштаб спільних військових навчань «Захід-2025». Хренін стверджував, що білоруська влада ухвалила це рішення, щоб продемонструвати готовність країни до деескалації, діалогу та миру. Проте, як зазначають експерти, білоруська влада не змогла б самостійно ухвалити таке рішення без Росії.

«Білоруські чиновники раніше стверджували, що у навчаннях „Захід-2025“ візьмуть участь щонайменше 13 тис військовослужбовців, і Росії та Білорусі, ймовірно, довелося скоротити спільні навчання, оскільки більшість їхніх сил воюють в Україні», — йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом ISW, підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, 20-ї загальновійськової армії та 6-ї ВГА, а також приблизно 4 тис військовослужбовців Повітряно-десантних сил, зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ, брали участь у спільних навчаннях «Захід-2021».

«Значні елементи цих формувань зараз воюють у війні в Україні. Російські чиновники несподівано скасували навчання „Захід-2023“, ймовірно, через потреби Росії в озброєнні та людських ресурсах для війни в Україні», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, західні аналітики військових дій також оцінили, яка ймовірність вступу Білорусі у війну проти України разом із РФ.

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