Росія та Білорусь відреагували на арешт Мадуро: деталі скандальної заяви

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Росія та Білорусь відреагували на затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.

Про це пишуть рос ЗМІ.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров обговорив ситуацію, що склалася навколо Венесуели, зі своїм білоруським колегою.

Реклама

Згідно з офіційним повідомленням російського відомства, сторони висловили солідарність із затриманим політиком.

«Вони наголосили на необхідності негайно звільнити Мадуро та відновити його на посаді глави держави», — йдеться у повідомленні російського МЗС.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також різко відреагував на американську військову операцію у Венесуелі, назвавши її «прикладом миротворчості США» та критикуючи захоплення легально обраного президента Мадуро.

Він також цинічно заявив, що США «могли б атакувати Україну», і підкреслив, що на його думку єдиним захистом від зовнішньої зміни влади є наявність ядерної зброї.