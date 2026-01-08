Росія та Франція провели обмін в'язнями

Ув'язнений в Росії француз Лоран Вінатьє / © Associated Press

Росія звільнила французького дослідника Лорана Вінатьє, засудженого державою-агресоркою до трьох років позбавлення волі за порушення законодавства про іноземних агентів. Про помилування було оголошено після того, як Франція звільнила російського баскетболіста Данила Касаткіна, якого підозрювали у причетності до кібератак.

Про обмін в’язнями повідомили російські та французькі офіційні особи, передає Reuters.

«Наш співвітчизник Лоран Вінатьє вільний і повернувся до Франції. Я поділяю полегшення, яке відчувають його родина та близькі», — написав у мережі Х президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що вдячний за роботу, виконану французькими дипломатичними представниками.

Російська ФСБ повідомила, що 49-річного Вінатьє обміняли на Данила Касаткіна, російського баскетболіста, якого заарештували в паризькому аеропорту минулого червня та якого розшукують у Сполучених Штатах за ймовірну причетність до атак із застосуванням програм-вимагачів.

ФСБ заявила, що Вінатьє був помилуваний президентом Володимиром Путіним, який минулого місяця пообіцяв вивчити цю справу після того, як французький журналіст порушив це питання під час щорічної пресконференції господаря Кремля.

У чому звинуватили француза у Росії

Вінатьє був заарештований ФСБ у московському ресторані в червні 2024 року, а в жовтні того ж року засуджений за порушення законів, які вимагають від осіб, визнаних «іноземними агентами», реєструватися в російських органах влади.

Перебуваючи за ґратами, проти нього було розпочато додаткове розслідування за шпигунство, і йому, ймовірно, загрожував новий суд у найближчі місяці.

У заяві ФСБ стверджувалося, що Вінатьє, діючи за вказівками швейцарської розвідки, збирав конфіденційну політичну та військову інформацію, зокрема про плани бойових дій та навчань, яка могла бути використана для завдання шкоди безпеці Росії. Однак, зазначається, що справу було закрито через його «активне каяття».

На момент арешту Вінатьє працював у Центрі гуманітарного діалогу, швейцарській організації з посередництва в конфліктах. Колеги стверджували, що він був шанованим науковцем, який займався легітимними дослідженнями.

На суді Вінатьє заявив, що любить Росію, вибачився за порушення закону та навіть продекламував вірш російського поета Олександра Пушкіна.

Франція стверджувала, що Вінатьє було свавільно затримано, і закликала до його звільнення. Президент Макрон заперечував, що Вінатьє працював на французьку державу, і назвав його арешт частиною дезінформаційної кампанії Москви.

Що відомо про звільнення росіянина

Росіянин Касаткін, якого було звільнено у Франції, також заперечував звинувачення США у хакерських атаках. Його адвокат, Фредерік Белот, заявив, що він не мав комп’ютерних знань, але використовував вживаний пристрій, яким керували кіберзлочинці.

У четвер, 8 січня, Касаткін вилетів з Франції літаком і повернувся до Москви.

Нагадаємо, у грудні п’ятьох цивільних громадян України, які перебували в ув’язненні на території Білорусі, повернули додому завдяки США та співпраці української та американської розвідок.