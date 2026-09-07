Росія та КНДР відкрили новий шлях через кордон: мостом уже поїхали вантажівки

Росія та КНДР відкрили перший автомобільний міст / © AP

Реклама

Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст через річку Туманна, який з’єднав дві країни. У Москві та Пхеньяні подію назвали важливим етапом поглиблення стратегічного партнерства.

Про це йдеться в матеріалі South China Morning Post.

Реклама

Двосмуговим мостом завдовжки близько одного кілометра вже проїхали перші вантажівки, прикрашені прапорами двох країн. Прем’єр-міністри РФ Михайло Мішустін і КНДР Пак Тхе Сон долучилися до церемонії відкриття відеозв’язком.

Реклама

Будівництво розпочалося у квітні минулого року після того, як проєкт погодили під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї 2024 року.

За словами Мішустіна, щодня мостом зможуть проїжджати до 300 автомобілів. Його з’єднають із федеральною дорожньою мережею Росії та транспортним коридором від Владивостока до Санкт-Петербурга.

Вантажні перевезення мають розпочатися одразу після відкриття. До кінця року міст планують повністю ввести в експлуатацію, після чого ним зможуть користуватися і пасажири.

«Я переконаний, що розширення транскордонної транспортної інфраструктури дасть потужний імпульс подальшому розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва», — заявив Мішустін.

Реклама

Він назвав відкриття «справді історичною подією», а сам міст — «новим символом дружби».

До цього між Росією та КНДР існувало пряме авіаційне й залізничне сполучення, але повноцінного автомобільного переходу не було. Для проїзду транспорту за спеціальною домовленістю використовували залізничний міст, відкритий 1959 року.

Співпраця Росії та КНДР під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зв’язки Москви та Пхеньяна суттєво посилилися. Зокрема, КНДР направила тисячі військових до Курської області Росії для участі в бойових діях проти українських сил.

Мішустін згадав про це під час церемонії, заявивши про «корейських героїв, які зовсім недавно билися пліч-о-пліч із нашими солдатами та захищали російську землю».

Реклама

Раніше ГУР підтвердило передавання Росії близько 50 ракет KN-23, KN-24 і KN-30 (Hwasong-11C) станом на липень 2026 року. Пускові установки у Воронезькій області потенційно можуть бити по семи областях України — Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській і Запорізькій.

Нагадаємо, аналітики ISW припустили, що Росія використовує невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні, випробовуючи їх та намагаючись підвищити точність наведення після попередніх збоїв. Це дозволяє Кремлю посилювати обстріли без вичерпання власних запасів дефіцитних ракет.

Новини партнерів

Новини партнерів