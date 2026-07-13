Росія та Китай можуть накопичити тисячі гіперзвукових ракет: що прогнозує розвідка США

Володимир Путін і Сі Цзінпін / © Associated Press

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КНР і Росія можуть суттєво збільшити запаси гіперзвукових ракет протягом наступних дев’яти років. За оцінками американської розвідки, до 2035-го Пекін може мати близько 4 тисяч таких ракет, а Москва — приблизно тисячу.

Про це йдеться у новій доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), пише Interesting Engineering.

За даними аналітиків, наразі Китай має близько 600 гіперзвукових ракет, а Росія — від 200 до 300. До російського арсеналу входять системи 3М22 «Циркон», Х-47М2 «Кинджал» та «Авангард».

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До 2035 року кількість катайських гіперзвукових ракет, зокрема DF-27, може зрости приблизно до 4 тисяч. Російський арсенал, за прогнозами, може збільшитися до тисячі одиниць.

У доповіді також йдеться про можливе зростання кількості далекобійних ракет класу «повітря — повітря». Наразі Росія, за оцінками американської розвідки, має від 300 до 600 таких ракет, ймовірно, зокрема Р-33 і Р-37М. Китай може мати близько тисячі.

До 2035-го кількість далекобійних ракет класу «повітря — повітря» у Росії може зрости до тисячі, а в Китаї — до 5 тисяч.

Крім того, аналітики прогнозують нарощування Пекіном запасів інших типів ракетного озброєння. Кількість наземних міжконтинентальних балістичних ракет може зрости від близько 400 до 700, а балістичних ракет підводного базування — від 72 до 132.

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Запаси китайських крилатих ракет повітряного й морського базування до 2035 року можуть збільшитися з нинішньої тисячі до приблизно 5 тисяч. Очікується, що їх використовуватимуть надводні кораблі, підводні човни та стратегічні бомбардувальники H-6.

Водночас у IISS застерігають, що довгострокові оцінки американської розвідки не завжди справджувалися та часто були орієнтовані на найгірші сценарії.

Як приклад аналітики наводять Комісію Рамсфельда 1998 року, яка прогнозувала, що Іран і Північна Корея зможуть створити міжконтинентальні балістичні ракети протягом п’яти років. Цей прогноз не справдився.

Попри невизначеність такі оцінки вже впливають на оборонне планування США. В лютому 2026 року Пентагон уклав угоду з компанією RTX про збільшення виробництва ракет-перехоплювачів SM-3 Block IIA і SM-3 Block IB.

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Міністерство оборони США також планує протягом найближчих років придбати до 10 тисяч крилатих ракет наземного базування, 4,3 тисячі крилатих ракет повітряного базування та до 12 тисяч недорогих гіперзвукових ракет «Чорна борода».

Нагадаємо, китайський багаторазовий космічний літак Shenlong, одна з найзасекреченіших програм Пекіна, випустив на навколоземну орбіту невідомий об’єкт, який, на думку експертів, може виявитися мініатюрним розвідувальним супутником. Китайська влада традиційно не розкриває деталі місії, як і справжнє призначення космічного апарата.

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