Росія та Китай уклали нові угоди: про що домовились

Китай та Росія / © Associated Press

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Пекіна, де провів офіційну зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. За підсумками переговорів сторони підписали низку документів про співпрацю у сферах енергетики, космосу та високих технологій.

Про це пишуть РосЗМІ.

Мішустін передав Сі Цзіньпіню «щирі вітання від Володимира Путіна» та наголосив на стратегічному партнерстві двох країн.

Росія та Китай уклали близько десяти угод — від супутникової навігації й сільського господарства до використання ядерних матеріалів.

Окремо обговорювалися спільні проєкти з освоєння енергетичних родовищ, виробництва високотехнологічного обладнання, дослідження Арктики, а також програми в галузі космосу, включно з участю в освоєнні Місяця.

«Важливо продовжувати створювати сприятливі умови для залучення взаємних інвестицій і підтримувати наші спільні проєкти», — заявив Мішустін.

Крім зустрічі з Сі Цзіньпіном, Мішустін провів переговори з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном у місті Ханчжоу.

Згідно зі спільним комюніке за підсумками 30-ї регулярної зустрічі глав урядів, Москва та Пекін мають намір розвивати співпрацю в Арктиці, зокрема в межах Північного морського шляху.

У документі, оприлюдненому після переговорів, зазначено, що російсько-китайські відносини «не мають блокового чи конфронтаційного характеру» та «не спрямовані проти третіх країн».

Сторони також домовилися «належним чином реагувати на зовнішні виклики» та розвивати партнерство у всіх сферах.

Нагадаємо, Китай стрімко зміцнює свій економічний і політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію з регіону, який Москва довгий час вважала своєю сферою домінування. Пекін активно інвестує у транспортну та енергетичну інфраструктуру Казахстану, Узбекистану, Киргизстану й Таджикистану, розвиваючи торговельні маршрути до Європи.

Зокрема, Китай зосередився на розвитку так званого «Середнього коридору» — транспортного шляху через Центральну Азію та Каспійське море, який дає змогу скоротити залежність від російських транзитних шляхів. Тим часом Росія, ослаблена війною проти України та західними санкціями, поступово втрачає економічний вплив у регіоні.

Аналітики вважають, що така стратегія Пекіна має і геополітичний підтекст — у разі конфлікту з Заходом Китай зможе забезпечити стабільний експорт товарів, оминаючи морські блокади.