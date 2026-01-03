Росія та Китай втрачають союзника: як удари США по Венесуелі та повалення режиму Мадуро похитнуть світову вісь зла

Реклама

Потім журналісти CNN та ВВС повідомили про нові удари поблизу будівлі Міноборони та парламенту, порту Ла-Гуайра неподалік Каракаса, авіабазі Ла-Карлота, військовій базі Фуерте-Тіуна та аеропорту Ігероте. Це були американські удари, якими від вересня 2025 року погрожував Дональд Трамп, звинувачуючи режим нелегітимного президента Венесуели Ніколаса Мадуро в пособництві наркотрафіку та потраплянні наркотиків до США.

На початку вересня США здійснили перший удар по судну поблизу Венесуели, яке, за словами очільника Пентагону Піта Гегсета, перевозило наркотики. The Washington Post підрахувала, що відтоді США підтвердили 35 таких ударів у Карибському морі та східній частині Тихого океану. Проте не варто вважати, що рішення почати операцію з повалення режиму Мадуро у Венесуелі адміністрація США ухвалила одномоментно через імпульсивність і непередбачуваність Трампа.

Ще у березні 2020 року федеральний суд США заочно висунув Мадуро та іншим представникам режиму у Венесуелі обвинувачення в наркоторгівлі, координації діяльності наркокартелів та змові з колумбійським угрупованням з метою імпорту кокаїну до США. Влітку 2025 року адміністрація Трампа подвоїла винагороду до $50 млн за інформацію, яка б могла допомогти затримати Мадуро. У жовтні 2025 року, на тлі нарощування американських військових сил у Карибському басейні, Мадуро навіть звертався з проханням про військову допомогу до Росії, Китаю та Ірану.

Реклама

Чому світова вісь зла не допомогла режиму Мадуро? Що очікує Росію, якщо на нафтовий ринок повернеться дешева венесуельська нафта? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Режим Мадуро: чому Захід його не визнавав

Ніколас Мадуро при владі у Венесуелі від 2013 року. До цього від 1999 року країною правив Уго Чавес — військовий, одіозний політик лівого спрямування. У 1992 році він очолив невдалий військовий переворот проти тодішнього президента Карлоса Андреса Переса, проте згодом здався владі й потрапив до вʼязниці. Вже за рік Переса усунули від влади через імпічмент, звинувачуючи в корупції і нецільовому використанні коштів. У 1996 році він виїхав до США, а у 1998 році на президентських виборах переміг Уго Чавес.

За правління Уго Чавеса була прийнята нова конституція, яка збільшила президентський термін з пʼяти до шести років і дала можливість переобиратися на другий строк. Також Чавес отримав право розпускати парламент, призначати суддів Верховного суду, членів виборчої комісії, видавати укази, які мали силу законів, та багато іншого. Найважливіше — Чавес повністю підпорядкував собі нафтову галузь, спрямовуючи доходи на соціальні програми для бідних та пільгові поставки нафти до Куби, Болівії та інших країн.

Проте через популізм — звільнення десятків тисяч досвідчених працівників галузі (геологів, інженерів та інших), скорочення інвестицій у модернізацію, застаріле устаткування — зменшення видобутку та корупцію Венесуела випала з першої пʼятірки нафтовидобувних країн світу. Венесуела володіє найбільшими в світі підтвердженими запасами нафти. За нею йдуть Саудівська Аравія, Іран та Канада. Венесуела має в пʼять разів більше нафти, ніж наприклад США. Тож не складно уявити, що буде зі світовими цінами після повернення венесуельської нафти на ринок, та як це позначиться на доходах Росії.

Реклама

Ніколас Мадуро обіймав посаду віцепрезидента під час правління Уго Чавеса. Після його смерті у 2013 році Мадуро став президентом Венесуели. Вже наступного року США запровадили перші персональні санкції через насильницьке придушення протестів. У 2017 році, за першого президентського терміну Трампа, США санкціонували державну нафтову компанію Венесуели Petroleos de Venezuela S.A. Вибори у 2018 році, на яких знову «переміг» Мадуро, Захід не визнав, запровадивши нову хвилю санкцій.

Спецоперація США: Трамп не отримає Нобелівську премію миру

Від 2018 року Захід не визнає Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели. У 2019 році тимчасовим президентом країни Захід визнав опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Після виборів у 2024 році опозиція оголосила про перемогу Едмундо Гонсалеса. Він балотувався замість лідерки Марії Корини Мачадо, якій заборонили брати участь у виборах. У жовтні 2025 року вона отримала Нобелівську премію миру «за невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели…», яку присвятила Трампу.

Після початку ударів США по цілях у Венесуелі, враховуючи військові обʼєкти, багато хто дописував у соцмережах, що тепер шанси Трампа отримати Нобелівську премію миру, до чого він так прагне, майже дорівнюють нулю. Тоді ж президент США повідомив у своїй соцмережі Truth Social про захоплення Мадуро та його дружини, пізніше опублікувавши фото Мадуро з завʼязаними очима та наручниками на руках, одягненого в сірий спортивний костюм, на борту великого десантного корабля U.S.S. Iwo Jima, який прямує до Нью-Йорка. У понеділок, 5 січня, у федеральному суді Мангеттена йому пред’являть звинувачення.

За словами голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна, нічна операція США у Венесуелі отримала назву «Абсолютна рішучість». Пізніше в суботу, 3 січня, на пресконференції Трамп заявив, що американські військові були готові до другого раунду ударів. Проте зараз, за його словами, в цьому, ймовірно, вже немає потреби, бо Мадуро вдалося захопити.

Реклама

«У нас було багато гелікоптерів, літаків, багато-багато людей (елітний підрозділ спецпризначення армії США „Дельта Форс“ — Ред.), які брали участь у цій боротьбі. Ми керуватимемо країною доти, доки не зможемо здійснити безпечний, належний та розсудливий перехід (влади — Ред.)», — заявив Трамп, додавши, що уповноважить американські нафтові компанії взяти під свій контроль нафтову інфраструктуру Венесуели, які інвестують у модернізацію мільярди доларів.

Реакція світу: як Мадуро кинули його друзі

У суботу, 3 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило новий обвинувальний акт проти Ніколаса Мадуро, його дружини та сина, в якому стверджується, що Мадуро та його союзники перетворили венесуельські інституції на осередок корупції, що підживлюється наркоторгівлею, заради власної вигоди. Марія Коріна Мачадо закликала до негайної зміни уряду у Венесуелі та приведення на посаду президента кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.

За інформацією Reuters, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес перебуває в Росії. Експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге також нагадує, що напередодні спецоперації США, в пʼятницю, 2 січня, спецпосланець Китаю з питань Латинської Америки зустрічався з Мадуро.

«У жовтні 2025 року Путін підписав угоду про 10-річне стратегічне партнерство з Венесуелою. Обидва (партнерство з Китаєм і Росією — Ред.) нічого не варті», — додає Ніко Ланге.

Реклама

В офіційній заяві свого МЗС Китай рішуче засудив «явне застосування сили США проти суверенної держави Венесуела та дії проти її президента». «Такі гегемоністські дії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели, а також загрожують миру й безпеці в Латинській Америці й Карибському регіоні», — також йдеться в повідомленні МЗС КНР.

У МЗС Росії повідомили, що у телефонній розмові з Делсі Родрігес, яка за повідомленням Reuters перебуває в Росії, Сергій Лавров висловив «тверду солідарність із народом Венесуели перед обличчям збройної агресії». Проте на цьому «підтримка» Росії та Китаю закінчується. Експерти сумніваються, що Москва чи Пекін нададуть режиму Мадуро якусь допомогу, щоб втримати його владу. Разом із цим аналітики також не впевнені, чи одного усунення Мадуро буде достатньо для приходу до влади опозиції.

«Там все ще залишається його внутрішнє оточення. Зараз елементи цього внутрішнього кола намагаються претендувати на представництво венесуельського народу, засуджують США й намагаються боротися за те, хто має успадкувати режим Мадуро», — сказав у коментарі CNN старший науковий співробітник Chatham House з питань Латинської Америки Крістофер Сабатіні.

Проте найбільше США, вочевидь, збентежила реакція ООН та європейських країн. Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовими діями США у Венесуелі. На його думку вони створюють небезпечний прецедент. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також заявив, що дії США порушують принципи міжнародного права щодо застосування сили. На це сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі Х дорікнув європейським союзникам, закликавши їх взяти себе в руки.

Реклама

«Вам слід святкувати смерть нелегітимного наркотерористичного диктатора, пов’язаного з Хезболлою та Путіним. Він вкрав вибори, підтримує міжнародний тероризм і є наркотерористом-наркоторговцем», — дописав Ліндсі Грем.

Утім експерти наголошують ще й на прагненні адміністрації Трампа отримати доступ до нафтовидобувної галузі Венесуели. Ще до приходу до влади Уго Чавеса американські нафтові компанії були присутні на нафтовому ринку Венесуели через спільні підприємства, інвестиції тощо. Проте вже за президентства Уго Чавеса їх витіснили Росія, Китай та інші.

«Президент запропонував кілька варіантів виходу, але протягом усього цього процесу був дуже чітким: наркоторгівля має бути припинена, а вкрадена нафта має бути повернута до США. Мадуро — найперша людина, яка переконалася, що президент Трамп серйозно ставиться до своїх слів», — дописав у суботу, 3 січня, в соцмережі Х віцепрезидент США Джей Ді Венс.