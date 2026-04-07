Росія та Китай заблокували резолюцію ООН щодо Ормузької протоки / © unsplash.com

Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію, яка передбачала відновлення комерційного судноплавства через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Про це пише New York Post.

Під час голосування документ підтримали 11 країн-членів Радбезу, дві виступили проти, ще дві утрималися. Водночас рішення не було ухвалено через позицію Росії та Китаю, які скористалися правом вето як постійні члени Ради Безпеки.

Саме їхнє блокування фактично зірвало спробу міжнародної спільноти відновити вільне судноплавство у стратегічно важливому регіоні, де останнім часом зберігається напружена ситуація.

Ормузька протока — критично важливий світовий транспортний коридор

Ормузька протока є критично важливим транспортним коридором, через який проходить значна частина світових поставок нафти. Будь-які обмеження руху суден у цьому районі можуть мати серйозні наслідки для глобальної економіки та енергетичних ринків.

Саме через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового споживання нафти. Її тривале блокування може призвести до глобальної енергетичної кризи.

Раніше Іран висунув нову умову для припинення війни. Тегеран хоче, щоб міжнародно визнали його суверенітет над Ормузькою протокою.