Російський корабель «Янтар» перебуває під спостереженням Королівського флоту / Фото ВМС Британії

Реклама

Російська Федерація таємно готує диверсії у водах навколо Британських островів. Це безпосередньо загрожує інтернету, енергетиці та військовому зв’язку Європи. Ці операції здійснюються військовим судном-шпигуном «Янтарь» і є частиною стратегії «менш помітної, але зухвалої» підводної війни.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Financial Times, журналісти якого провели десятки інтерв’ю з чинними та колишніми військово-морськими офіцерами НАТО.

Місія «Янтаря»: картографування «червоних ліній»

Російське судно «Янтарь», обладнане повним комплектом спостережного обладнання, регулярно здійснює місії з картографування та потенційного перехоплення сигналів з підводних кабелів, на які покладаються союзники по НАТО для фінансових транзакцій, військових комунікацій та доступу до інтернету.

Реклама

Розслідування, що базувалося на радарних даних супутників Європейського космічного агентства, ідентифікувало «Янтарь» над критично важливими кабелями посеред Ірландського моря в листопаді минулого року. Судно шукало вузли, де диверсія мала б максимальний вплив, що спричинило різку публічну реакцію Міністерства оборони Великої Британії.

«Цей корабель — інструмент, який Росія використовує, щоб якось… тримати нас напоготові. Він йде за кабельними лініями та трубопроводами, зупиняється. Ми дуже уважно за ним стежимо», — заявив один із високопоставлених командирів НАТО.

Військові оцінки підтверджують, що, хоча «Янтарь» пригальмував свою активність на початку війни в Україні, з осені 2023 року його дії відновились, що свідчить про активізацію шпигунської діяльності Росії.

ГУГД: елітний підрозділ для саботажу

Діяльністю «Янтаря» керує надзвичайно засекречений військовий підрозділ — Головне управління глибоководних досліджень (ГУГД), відомий як Військова частина 40056. Цей підрозділ, який працює незалежно від решти Збройних сил і підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони, часто порівнюють з ГРУ (військова розвідка) за характером його завдань.

Реклама

ГУГД використовує спеціалізовані глибоководні апарати, які можуть досягати значних глибин. «Янтарь» виступає платформою, здатною доставляти занурювальні апарати з маніпуляторами для підключення до кабелів, перехоплення інформації або встановлення вибухівки для майбутньої детонації. За даними аналітиків, фокус діяльності ГУГД поступово змістився з оборонних операцій на наступальні дії — тобто на саботаж.

Чому підводні кабелі є головною мішенню

Світова залежність від підводної інфраструктури зросла до критичного рівня, зробивши морське дно стратегічною мішенню. Наприклад, 99% цифрових комунікацій Великої Британії забезпечуються підводними волоконно-оптичними кабелями, а трубопроводи транспортують під водою три чверті загальних постачань газу в країну.

Підводні кабелі та трубопроводи є ідеальною ціллю для «операцій сірої зони» — саботажу, який не є відкритим збройним конфліктом. Виведення їх з ладу може бути критично важливим елементом підготовки до вторгнення, що дозволить Москві швидко порушити енергопостачання противника та паралізувати його екстрені служби.

«Російське військове мислення надає великого значення завданню удару рано, сильно і туди, де це боляче… Якщо напруженість небезпечно зросте, Росія може вимкнути світло та вивести з ладу наші енергетичні та комунікаційні системи», — зазначає капітан Девід Філдс, колишній військово-морський аташе Великої Британії в Москві.

Реклама

«Бастіон Атлантики» як відповідь НАТО

Експерти неодноразово вказували на особливу вразливість Ірландії, яка не є членом НАТО. Її води стали «сліпою зоною у захисній архітектурі» Великої Британії.

У відповідь на зростання загрози Велика Британія консолідує свою оборону. Королівський флот отримав виняткову відповідальність за захист підводної інфраструктури та шукає фінансування для створення нової оборонної системи — «Бастіон Атлантики». Цей план передбачає створення захисного кільця із сенсорів та морських дронів для посилення патрулювання та захисту кабелів.

У Британії вже усвідомлюють, що захист кабелів є настільки критичним, що відповідальність за це має нести держава і військові, тому що цивільного спостереження може виявитись недостатньо.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс попередив, що Росія планує підготуватися до масштабного протистояння з НАТО. Кремль може розпочати пряму конфронтацію з Альянсом вже до 2030 року.