Росія таємно переносить війну в Європу: НАТО стоїть за крок до застосування 5-ї статті

Росія дедалі нахабніше атакує Європу / © ТСН

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Російські гібридні атаки в Європі стають не лише частішими, а й ризикованішими: під ударом опиняються оборонні підприємства, транспорт, енергетика, комунікації та інша критична інфраструктура. Водночас Москва намагається діяти так, щоб уникати прямої відповідальності та залишатися нижче порога, який може спричинити масштабну відповідь НАТО.

Про це пише Bloomberg.

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Російські атаки стають дедалі зухвалішими

Протягом літа російські атаки та провокації почали проникати дедалі глибше на європейську територію. 11 серпня військові водолази знищили два дрони біля узбережжя Румунії неподалік енергетичного проєкту вартістю €4 млрд, а через дев’ять днів румунські F-16 піднялися в повітря через морський безпілотник біля тієї самої газової платформи, де працювали сотні людей.

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На початку серпня озброєний безпілотник виявили біля аеропорту Лейпцига в Німеччині. Цього тижня винищувачі НАТО збили ще один безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви з боку Білорусі.

В усіх цих випадках європейські правоохоронці та посадовці вказували на можливий російський слід. Йдеться не лише про дрони — до переліку загроз входять диверсії, підпали, кібератаки, втручання в роботу критичної інфраструктури та порушення повітряного простору.

Під ударом опинилася інфраструктура

Останніми місяцями Росія, за оцінкою представника однієї з країн НАТО, дедалі більше зосереджується на оборонних і логістичних об’єктах, пов’язаних із підтримкою України. Така кампанія створює вищі ризики, оскільки атаки можуть зачіпати не лише військові, а й цивільні об’єкти.

Особливо напружена ситуація в Німеччині. Міністр внутрішніх справ країни Александер Добріндт назвав Росію джерелом «щоденної гібридної війни», тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув ці звинувачення.

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Німецькі виробники зброї регулярно стикаються з кібератаками. Компанія Hensoldt, яка виробляє радари та сенсори, посилює охорону своїх заводів, зокрема за допомогою систем виявлення дронів.

Польща також зазнає серії підозрілих інцидентів. У країні повідомляли про кібератаки на водоканали, енергетичну інфраструктуру та лікарні, а пошкодження залізничної лінії між Варшавою та українським кордоном пов’язували з російською розвідкою.

Європа готується до нової загрози

Проблема для європейських урядів полягає в тому, що далеко не всі атаки вдається одразу ідентифікувати. Особливо це стосується кібератак і спроб проникнення в критичні мережі, які часто взагалі не стають публічними.

Водночас дедалі більше країн посилюють захист власної інфраструктури. Польща оголосила про розширення захисту повітряного простору та посилення сил швидкого реагування, посилаючись на загрозу російських провокацій.

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Європейські виробники озброєнь також збільшують охорону підприємств і працівників. Після атак компанії вкладають більше коштів у фізичний захист, спостереження та системи виявлення безпілотників.

Як зазначають у НАТО, стійкість критичної інфраструктури є важливою частиною оборони Альянсу: йдеться про здатність держав витримувати гібридні атаки та швидко відновлювати роботу енергетики, зв’язку, транспорту, систем охорони здоров’я й інших критичних служб.

Росія перевіряє межі дозволеного

Одним із найнебезпечніших аспектів ситуації є те, що російські дії дедалі частіше наближаються до території країн НАТО. Москва при цьому може заперечувати свою причетність, залишаючи європейським державам складний вибір між відповіддю та ризиком подальшої ескалації.

Минулого тижня дронова атака сталася біля залізничної станції неподалік українсько-польського кордону саме тоді, коли там перебували європейські та американські представники. Раніше подібні атаки вважалися фактично забороненою межею, оскільки вони створюють ризик загибелі іноземних громадян.

Європейські чиновники побоюються, що така тенденція може призвести до помилки або випадкового зіткнення. Особливо небезпечною ситуацію робить відсутність чіткої межі між гібридною атакою та діями, які вже можуть розглядатися як прямий напад.

Попри це, російська кампанія поки не змусила Європу відмовитися від підтримки України. Навпаки, серія атак посилює аргументи на користь збільшення оборонних витрат, координації контррозвідки та посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, доки на українському фронті триває виснажлива боротьба, Москва розгортає масштабну тіньову кампанію на Заході. Від таємних диверсій на оборонних заводах до стягування ракетних кораблів до Балтійського моря і підготовки нових провокацій — Кремль системно перевіряє червоні лінії Північноатлантичного альянсу.

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