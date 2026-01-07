Росія терміново евакуює своїх дипломатів з Ізраїлю — ЗМІ

Літак / © Pixabay

Росія в терміновому порядку евакуює співробітників свого посольства в Ізраїлі разом із членами їхніх родин та повертає їх на територію РФ.

Про це повідомляє Daily Iran News у соцмережі Х.

За даними видання, за останні 24 години Росія здійснила вже третій авіарейс для евакуації дипломатичного персоналу з Ізраїлю. Евакуація має організований характер і проводиться у прискореному режимі.

У повідомленні зазначається, що такі дії можуть свідчити про те, що російська сторона отримала певну інформацію щодо подальшого розвитку ситуації з безпекою в регіоні.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку МЗС РФ або ізраїльської сторони на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін, розмірковуючи про конфлікт на Близькому Сході, назвав Ізраїль майже російськомовною країною.

