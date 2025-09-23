Російські безпілотники атакують країни НАТО: що задумав Путін та чи є загроза для Європи

Безпілотник / фото ілюстративне

Реклама

За останні кілька тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язана із масовим вторгненням безпілотників у повітряний простір країн Альянсу.

Ці події викликали не лише занепокоєння, а й посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії.

Що відомо про атаку безпілотниками європейських країн та чи є загроза нового нападу з боку РФ — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Країни НАТО атакують безпілотники

Надвечір 22 вересня повітряний рух у найбільшому аеропорту Данії, Копенгагені, був тимчасово заблокований. Причиною стало виявлення кількох «великих» дронів у контрольованій зоні. Як наслідок, щонайменше 15 рейсів відправили на запасні аеродроми.

Водночас в Осло спрацювала тривога через невідомі дрони над військовою фортецею Акерсхус. Системи ППО зафіксували порушення, а поліція затримала двох підозрюваних — громадян Сінгапуру. Їхній зв’язок з інцидентом з’ясовується.

Аеропорт в Копенгагені

Раніше, а саме 19 вересня, російські винищувачі порушили кордони повітряного простору Естонії. У МЗС Естонії повідомляли, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин, поки для перехоплення не підняли італійські винищувачі F-35, що базуються в цьому регіоні.

Водночас на узбережжі на заході Латвії знайшли хвостову частину дрона. Тоді міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомляв, що в уламку не знайшли вибухової частини. Після попередньої експертизи вдалося встановити, що це хвостова частина від російського дрона-приманки типу «Гербера».

Реклама

Окрім того, 10 вересня, російські безпілотники вперше масовано вдерлися до повітряного простору Польщі. Тоді повітряний простір країни порушили близько 20 дронів.

Шахед / © Associated Press

Тим часом на засіданні представників країн-членів НАТО прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що упродовж 2025 року, Росія тричі порушила повітряний простір країни.

Він зазначив, що порушення менші за масштабом, ніж проти Естонії, Польщі та Румунії. Однак, ці інциденти Норвегія розглядає серйозно.

Реакція Заходу на російські провокації

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна зазнала «найсерйознішої атаки на критично важливу інфраструктуру станом на сьогодні», пише The Guardian.

Реклама

За її словами, розслідування встановлює, хто може бути причетним до ймовірної атаки на данський аеропорт. Водночас вона не виключає причетність Росії.

«Ми бачили дрони над Польщею, яких там бути не повинно, ми спостерігали активність у Румунії, порушення повітряного простору Естонії, у нас була хакерська атака на європейські аеропорти минулими вихідними, а тепер ще й дрони в Данії та Норвегії», — заявила прем’єр-міністерка.

За даними The Telegraph, Естонія готова прийняти британські F-35 з ядерним потенціалом після порушення повітряного простору дронами РФ.

Міністр оборони країни Ханно Певкур наголосив, що двері для союзників країни «завжди відкриті». За його словами, Естонія не має власної винищувальної авіації, тому захист її повітряного простору забезпечують союзники по НАТО, такі як британські винищувачі, що базуються в Амарі.

Реклама

Своєю чергою Швеція пообіцяла застосувати силу, у разі порушення російськими дронами повітряного простору країни пише Aftonbladet.

Окрім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Росії на засіданні ради в ООН із попередженням.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

«Якщо ще одна ракета або інший об’єкт увійде в наш простір, навмисно чи випадково, якщо він буде збитий, а його уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили», — сказав Сікорський під час брифінгу.

У США запевнили, що захищатимуть «кожен сантиметр території НАТО», передає Bloomberg.

Реклама

«Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО», — сказав держсекретар США Марко Рубіо під час засідання ООН.

НАТО звинуватило Росію в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю

Північноатлантична рада зібралася для консультацій після того, як три російські МіГ-31 порушили кордони Естонії, йдеться у заяві НАТО.

Там зауважили, що це вже другий подібний випадок за останні тижні. НАТО охарактеризувала дії Росії як безвідповідальні та ескалаційні, пообіцявши рішучу відповідь, включаючи посилення власних оборонних позицій.

Прапор НАТО / © gettyimages.com

«Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалацією, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Вони мають припинитися», — наголосили в Альянсі.

Реклама

НАТО заявила, що використає всі засоби для захисту союзників, підтвердила непохитну відданість Статті 5 та пообіцяла, що російські провокації не підірвуть підтримку України.

«Ми продовжуватимемо реагувати в такий спосіб, у такі строки і в таких сферах, які ми самі виберемо. Наша прихильність статті 5 є непохитною. Ці та інші безвідповідальні дії Росії не відвернуть союзників від їхньої незмінної прихильності підтримці України, безпека якої сприяє нашій безпеці, у здійсненні її невід’ємного права на самооборону проти жорстокої та неспровокованої агресивної війни Росії», — йдеться в заяві.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що НАТО готове «налякати» Росію, аби запобігти новим провокаціям з боку РФ.

Водночас Рютте наголосив, що Альянс не буде збивати кожен російський літак, що залетів у його повітряний простір. Сила відповіді залежатиме від того, наскільки серйозною виглядає загроза в конкретній ситуації.

Реклама

У Кремлі заперечують свою причетність до провокацій

У Росії відкинули звинувачення Данії щодо причетності Росії до інциденту з дронами, назвавши їх безпідставними, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас Пєсков зазначив, що Кремль негативно ставиться до заяв міністра закордонних справ Польщі щодо порушення польського повітряного простору.

За його словами, голослівні звинувачення з боку Заходу призводять до того, що вони вже не беруться до уваги.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Раніше в Кремлі заявляли, про нібито підготовку НАТО до «окупації» Молдови. За даними служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР) спостерігається концентрація підрозділів у Румунії, яка буцімто спрямована на «залякування Придністров’я» та можливу підтримку дій в Одеській області.

Реклама

Окрім того, СЗР Росії заявляє, що військові НАТО вже в Одесі, а після виборів у Молдові планується використати ці сили, щоб примусити громадян прийняти рішення ЄС у разі суперечок щодо результатів голосування.

Навіщо Путін провокує НАТО

Колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що регулярні порушення повітряного простору Альянсу Росією мають три цілі:

розвідка реакції НАТО;

відтягнення уваги від України;

розкол серед союзників.

За його словами, НАТО має низку варіантів для посилення оборони, серед яких:

постійне патрулювання з літаками AWACS та сучасними винищувачами;

застосування українського досвіду боротьби з дронами;

чітке попередження Росії про можливість збиття порушників.

Ставрідіс підкреслив, що пасивний супровід літаків неефективний, і закликав до створення безпольотної зони над Україною.

Реклама

«Простий супровід російських винищувачів щоразу додому не змусить Кремль звернути увагу. Довгостроковий план НАТО має передбачати повну безпольотну зону над Україною, але вже зараз слід розпочати повноцінну військову відповідь на російські повітряні вторгнення — як безпілотні, так і пілотовані», — резюмував Ставрідіс.

Водночас NBC News пише, що Кремль перевіряє НАТО на міцність. Латвія зазначає, що Росія спеціально діє на межі допустимого, щоб послабити підтримку України. Експерти вважають, що через вето Росії в ООН Європі потрібна «коаліція рішучих» держав для гарантій безпеки України.

Польща вже заявила про готовність збивати загрози у своєму повітряному просторі. Аналітики підкреслюють, що невизначеність небезпечніша за рішучі дії: чітка відповідь НАТО (включаючи можливість збивати порушників, як це зробила Туреччина у 2015 році) зупинить нові провокації Кремля.

«Невизначеність набагато небезпечніша за рішучі кроки», — наголосив експерт, застерігаючи, що коливання у відповідях НАТО може лише заохотити нові провокації Москви.

Реклама

Загроза для Європи

Фахівці Defense Express проаналізували ризики, які створюють для європейської безпеки російські ударні дрони типу «Шахед».

За словами експертів, Росія може запускати дрони «Шахед» з наявних пускових майданчиків по Європі, зокрема по Данії, Німеччині та Італії. У разі розгортання пускових майданчиків на території Білорусі, дрони зможуть атакувати Іспанію, зокрема Мадрид.

Як наголосили у Defense Express Росія вже має позиції в Криму, Брянську та під Петербургом для атак дронами. Нові майданчики в Білорусі чи Калінінграді збільшать дальність на 700 км.

Хоча дронам важко обійти українську ППО, прорив першої лінії оборони дає їм значну свободу. Європейські системи перехоплення значно дорожчі за самі дрони, що створює економічну перевагу Росії.

Реклама

Експерти попереджають, що навіть віддалені країни, як Іспанія, повинні готуватися до потенційних атак.

Водночас експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце в етері «Radio NV». Він заявив, що Європа ігнорує очевидного винуватця атак дронів, не даючи серйозної відповіді на попередні провокації Росії.

За його словами, саме така поведінка НАТО призвела до зростання сміливості агресора. Долінце попереджає, якщо тенденція збережеться, до кінця року російські дрони можуть безперешкодно літати над будь-якою країною ЄС для розвідки або навіть ударів.

Раніше ТСН.ua писав, що Росія перейшла до нової фази війни. Армія країни-агресорки із наближенням зими все більше атакує енергетичні об’єкти України. Окрім того, ворог нарощує обстріли українських електромереж та газової інфраструктури.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.