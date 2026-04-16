Росія у вогні через потужну "бавовну": є "прильоти" по НПЗ (фото, відео)

Пожежа на НПЗ в Туапсе після атаки дронів у ніч проти 16 квітня / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе (Краснодарський край) у ніч проти 16 квітня. На НПЗ спалахнули резервуари з пальним, а вогонь не можуть приборкати досі.

Про це повідомили телеграм-канали.

За інформацією пабліків, на території Туапсинського нафтопереробного заводу компанії «Роснефть» загорілися щонайменше два резервуари з нафтою. На оприлюднених відео чутно вибухи та видно потужну пожежу, яка не згасає навіть уранці.

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників.

Також зазначається, що уламки впали на територію підприємств поблизу морського порту.

Дим від пожежі в Туапсе після атаки дронів у ніч проти 16 квітня / © із соцмереж

Дата публікації 08:50, 16.04.26 Атаку дронів на НПЗ в Туапсе зняли на відео

Зауважимо, що безпілотники далеко не вперше атакують російську нафту в Туапсе. Так, у січні Сили оборони України уразили наливний термінал НПЗ «Туапсинський».

До слова, у ніч проти 9 квітня Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ, спричинивши пожежу. Окрім цього, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини знищено склади матеріально-технічних засобів, боєприпасів і дронів, а також ЗРК «Тор М1».