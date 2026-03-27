ТСН у соціальних мережах

Світ
5
2 хв

Росія у вогні: горять два порти з нафтою, вибухи лунають на хімзаводі (фото, відео)

Нічні вибухи пролунали на стратегічних нафтових портах Ленінградської області та найбільшому в Європі хімічному підприємстві.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на порт «Усть-Луга» та завод «Апатит»

Наслідки атаки на порт «Усть-Луга» та завод «Апатит» / © Exilenova+

У Росії в ніч проти 27 березня було повторно ураженно нафтоналивні порти «Усть-Луга» та «Приморськ» у Ленінградській області. А в Череповці Вологодської області було атаковане підприємство «Апатит».

Про це повідомили телеграм-канали та місцева влада.

Ленінградська область РФ перебувала під атакою третю ніч поспіль. Там уражено нафтові порти «Усть-Луга» та «Приморськ». Обидва є найбільшими в регіоні та забезпечують значну частку експорту російських нафтопродуктів.

Очевидці заявляли про вибухи в районі портів та заграву, яку видно за десятки кілометрів. Зокрема, її бачили навіть з естонського боку.

Вигляд на пожежу в порту «Усть-Луга» збоку Естонії / © Exilenova+

Вигляд на пожежу в порту «Усть-Луга» збоку Естонії / © Exilenova+

Водночас у Вологодській області під удар потрапило Череповець підприємство «Апатит» — Череповецький хімічний кластер групи «ФосАгро». Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов підтвердив ураження та влучання восьми дронів проти 10 начебто збитих. На заводі спалахнула пожежа.

«Череповець, ситуація, щоб ви розуміли, — вогню там бути не повинно, але все горить. Місцеві жителі кудись біжать», — розповідають очевидці на знятих відео.

Вранці Філімонов записав відеозвернення до місцевих жителів, у якому схвильованим голосом сказав: «Щодо ситуації в Череповці дам актуалізацію. Займаємось, працюємо. Штаб розгорнуто, колеги на місці. З четвертої години доповідають. За необхідності висуваюсь туди у разі доцільності. Поки що ситуація абсолютно робоча і контрольована».

Зауважимо, АТ «Апатит» є найбільшим у Європі виробником добрив, що містять фосфор, а також фосфорної і сірчаної кислот. Воно входить до числа провідних компаній Росії за обсягами виробництва NPK-добрив.

Пожежі в портах «Усть-Луга», «Приморськ» та на заводі «Апатит» (6 фото)

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом 22 — 23 березня Сили оборони успішно атакували нафтовий термінал «Транснефть» у порту Приморськ та підприємство «Башнефть-Уфанефтехим» у Башкортостані. У Приморську внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, що охопила резервуари та логістичну інфраструктуру.

А в ніч проти 25 березня дрони атакували порти «Усть-Луга» та «Виборг». В Усть-Лузі спалахнула пожежа на заводі «НОВАТЭК», що є критичним вузлом для експорту нафтопродуктів і газу. У Виборгу, ймовірно, булопошкоджено суховантаж та зафіксовано займання будівлі біля об’єкта ФСБ.

