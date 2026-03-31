Росія у вогні: стратегічний порт Путіна вчетверте за тиждень накриває “бавовна”, лунають вибухи

Атака дронами на об'єкти в Росії

Стратегічний російський порт Усть-Луга у ніч проти 31 березня вчетверте за тиждень став ціллю масштабної атаки дронів. Вибухи та стрілянину чули у кількох районах Ленінградської області, а робота аеропорту Пулково була паралізована.

Про це повідомили російські телеграм-канали та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Уночі росіяни повідомляли про вибухи та активну стрілянину в районі Усть-Луги, а також у Киришському, Лузькому та Тосненському районах. Близько 6:00 Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив, що над регіоном нібито збили 28 дронів.

«Є пошкодження у порту Усть-Луга. У селищі Молодцово Кіровського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скління у трьох житлових будинках (загалом до 30 квартир), двох кабінетах середньої школи та будівлі Центру соцзахисту, що перебуває на капітальному ремонті. Медична допомога була потрібна трьом жителям, двоє з яких — діти. Загрози життю немає. Потерпілим надається допомога у лікарні Шліссельбурга. Також усунено загоряння в районі гаражів та котельні. Відбиття атаки триває у Кінгісепському та Виборзькому районах», — йшлося в заяві губернатора.

«Сили оборони України вчетверте за тиждень вдарили по порту Усть-Луга«, — написав у Мережі радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

У російських пабліках повідомляють, що через атаку виникли перебої з авіасполученням: у петербурзькому аеропорту Пулково скасували або затримали понад 60 рейсів.

Раніше в повітряному просторі Ленінградської області оголошували небезпеку через БпЛА — зокрема в Лузькому, Киришському та Тосненському районах. Також попереджали про можливе уповільнення мобільного інтернету.

У коментарях під повідомленнями в телеграм-каналах російські користувачі висловлювали невдоволення як самою атакою, так і діями влади.

«То 100 дронів і все ок. То 38 і 3 жертви. Прямо дивно. Це при тому, що Пітер б’ють уже щодня«, — написав користувач Данте.

«А як же червоні лінії? Чекаємо, коли х*хли зітруть з лиця землі порт?» — написала користувачка Світлана.

Нагадаємо, у ніч проти 29 березня спецпризначенці СБУ «Альфа» разом із Силами оборони України вкотре атакували дронами нафтовий термінал у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ. Як повідомив т. в. о. голови СБУ Євгеній Хмара, операція спрямована на підрив можливостей російського ВПК та експортних потужностей ворога. На об’єкті було зафіксовано пожежу та значні руйнування.

До слова, після кількох атак в Усть-Лузі сталися заворушення працівників у порту та на об’єкті компанії «Велестрой». Бунт розпочався 26 — 27 березня через недопуск мігрантів, серед яких були громадяни Казахстану, на робочу зміну. Конфлікт переріс у сутички з охороною, під час яких автомобіль влетів у натовп, після чого поліція та ОМОН провели масові затримання. МЗС Казахстану підтвердило участь своїх громадян та затримання учасників інциденту для з’ясування обставин.