Російський флот опинився під ударом української армії / © Associated Press

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У порту Новоросійська, що в Краснодарському краї РФ, запровадили тимчасову заборону на рух суден уночі. Причиною стали успішні атаки українських безпілотників.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Агентство Reuters повідомило 22 липня, посилаючись на три джерела в зерновій промисловості, що Росія тимчасово заборонила рух військових суден до та з Новоросійська через українські удари.

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Міністерство енергетики Казахстану 23 липня повідомило, що влада призупинила вантажні операції на нафтовому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ, щоб забезпечити безпеку військових суден та екіпажів, які працюють у Чорному морі, ймовірно, маючи на увазі загрозу українських ударів по нафтовій інфраструктурі та танкерах.

Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що воно також обмежує видобуток нафти, щоб запобігти перевантаженню нафтобаз на тлі обмежень на обсяги введення нафти трубопроводом.

«Українські війська посилили свою кампанію далекого удару, спрямовану на ізоляцію окупованого Криму, на початку липня 2026 року, і ця кампанія, схоже, впливає на регіони Росії поблизу Криму, такі як Краснодарський край», — зазначили експерти.

Новоросійськ є найбільшим морським портом Росії за вантажообігом. Через нього проходить близько третини російського експорту зерна, а також транспортуються нафта, метали й контейнерні вантажі.

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Нагадаємо, безпілотники знову атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Через обстріл загорілися щонайменше два резервуари на НПЗ. Окрім того, тимчасово припиняв роботу аеропорт у Краснодарі.

Стратегія ЗСУ змістилася на знищення маршрутів постачання, що ставить армію РФ у скрутне становище. Зокрема, українські атаки на Керченський міст змусили окупантів переорієнтуватися на вразливий «сухопутний міст» через Донбас, який тепер активно атакують українські дрони.

Особливо сильного тиску зараз зазнає Крим. Повторні українські атаки на Керченський міст із застосуванням ракет, замінованих вантажівок і морських дронів призвели до того, що російська армія заборонила використовувати його для паливних цистерн та іншого великогабаритного транспорту.

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