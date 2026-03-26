Дрони атакували промзону Киришського НПЗ / © із соцмереж

Ленінградська область у Росії опинилася під атакою невідомих дронів, з вечора їх нарахували понад два десятки — які вдалося збити. Також безпілотники прямували на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Відомо, що в Кириші Ленінградської області дрони атакували промзону Киришського НПЗ — місцева влада підтвердила інцидент. Йдеться про губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Станом на ранок на мапі FIRMS NASA зафіксовані чисельні очаги горіння, які, судячи з хронології, не пов’язані з технологічними процесами, та відповідають періоду атаки.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

«Киришинефтеоргсинтез» (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Також у Мережі пишуть, що у Виборзі, що також у Ленінградській області, було голосно через роботу ППО. У мережі публікують фото — на них небо в регіоні РФ — червоне, вочевидь, через атаку безпілотників.

Щодо Москви, про наліт дронів у бік російської столиці писав її мер Сергій Собянін.

«Знищено ще три безпілотники, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків». — з’являлися подібні повідомлення в його Telegram.

Нагадеємо, у ніч проти 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії.