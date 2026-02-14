Президент Азербайджану Ільхам Алієв / © Associated Press

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на дипломатичні представництва його країни у Києві.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції в суботу, 14 лютого, передає Azerbaijani Armed Forces.

Азербайджанський лідер нагадав, що під час повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти України, посольство Азербайджану в Києві зазнало трьох ударів.

За словами Алієва, першу атаку в Баку розцінили як випадковість.

«Пізніше ми надали російській стороні координати дипломатичних представництв Азербайджану, консульського відділу, культурного центру та посольства. Після цього сталися ще дві атаки. Це умисні атаки на дипломатичні представництва Азербайджану», — заявив він.

У листопаді минулого року послові РФ в Азербайджані Михайлові Євдокимову висловили протест через російський обстріл, який пошкодив азербайджанське посольство в Києві. Одна з російських ракет «Іскандер» тоді упала біля цього дипломатичного представництва.

Російському послу нагадали, що такі ракетні обстріли, які суперечать нормам і принципам міжнародного права, траплялися й раніше. Тоді ж було висловлено припущення про навчмисність таких дій.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов висловив подив з приводу відповіді Слідчого комітету РФ за результатами розслідування авіакатастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній», збитого російською ППО в небі над Грозним.