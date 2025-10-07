Росія увійшла до "Фази 0" підготовки до війни проти НАТО: що це означає

НАТО і президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

Росія, схоже, активізувала інформаційно-психологічну фазу підготовки, відому як «Фаза 0», яка має створити передумови для можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

6 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) поширила нову заяву, нібито Велика Британія планує атаку «проукраїнських росіян», що воюють на боці України, на корабель українських ВМС або іноземне цивільне судно в одному з європейських портів.

За твердженням СЗР, нападники буцімто мають заявити, що діяли за наказом Москви, тоді як Лондон нібито планує оснастити їх китайським підводним обладнанням, аби створити враження, що Пекін підтримує російську агресію проти України.

Ця заява стала черговим елементом у серії фейкових повідомлень СЗР, спрямованих проти європейських держав — зокрема, Польщі, Молдови та Сербії. Експерти відзначають, що кількість таких повідомлень останнім часом різко зросла, формуючи скоординовану дезінформаційну кампанію.

Підготовка Росії до війни проти НАТО

Москва, схоже, цілеспрямовано створює фізичні та психологічні умови для можливого розширення війни. Упродовж останніх років Росія здійснює відкриті й приховані атаки проти країн НАТО — від диверсій і втручання в електронні системи до глушіння GPS-сигналів та підпалів.

Особливо інтенсивними такі дії стали від осені 2025 року, коли почастішали випадки проникнення російських безпілотників до повітряного простору Альянсу.

«Цей систематичний характер дій свідчить, що Росія перейшла до першої фази підготовки — „Фази 0“, мета якої — створити передумови для війни більшого масштабу, наприклад, прямого конфлікту з НАТО«, — йдеться у звіті.

Водночас аналітики ISW підкреслюють, що наразі немає ознак, що Кремль уже ухвалив рішення розпочати відкриту війну з НАТО або визначив часові межі для такого сценарію.

Замість цього Росія, ймовірно, реалізує довгострокову стратегію підготовки, зокрема через реорганізацію військових округів на заході країни та посилення військової присутності на кордоні з Фінляндією.

Цілі дезінформації та провокацій Росії

Російські операції під чужим прапором і диверсії мають подвійне призначення — впливати як на міжнародну аудиторію, так і на власне населення.

На зовнішній арені Москва прагне посіяти страх серед європейців і підірвати єдність НАТО. Різноманітність форм атак і місць їхнього проведення мають створити враження, що небезпека охоплює всю Європу. Використовуючи цю атмосферу тривоги, Кремль намагається:

добитися поступок у війні проти України,

зменшити підтримку Києва, лякаючи, що допомога лише провокує нові атаки,

зупинити укріплення європейської оборони, погрожуючи «ударами у відповідь».

Такі дії є частиною стратегії «рефлексивного контролю», коли Росія намагається змусити опонентів ухвалювати рішення, вигідні саме їй.

Крім того, серія фейкових заяв СЗР спрямована і на формування антизахідних настроїв усередині самої Росії, представляючи Захід — а не Москву — як головне джерело загроз.

«Так Кремль створює ідеологічне підґрунтя для виправдання будь-якої майбутньої агресії проти НАТО та мобілізує підтримку населення під приводом «захисту від Заходу», — резюмували аналітики.

До слова, 2 жовтня президент Росії Володимир Путін цинічно запевнив, що не збирається нападати на країни НАТО, назвавши такі заяви «нісенітницею». Водночас, на тлі провокацій з російськими дронами, диктатор пригрозив «заходами у відповідь» на мілітаризацію Європи.

Зауважимо, напередодні комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Росія планує напад на НАТО, посилаючись на дані німецької розвідки. Кубілюс назвав прольоти російських дронів над Польщею, Румунією та Нідерландами провокацією, мета якої — продемонструвати слабкості Альянсу.