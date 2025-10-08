Росія в паніці: невідомі дрони вперше долетіли до Сибіру й атакували НПЗ

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Реклама

Вперше з початку повномасштабного вторгнення невідомі безпілотники атакували Сибір, подолавши понад 2000 кілометрів. Поки російська влада заявляє про «нейтралізацію» загрози, у Росії розглядають версії від роботи ДРГ до появи в України нової далекобійної зброї.

Про це пише BILD.

Що сталося в Тюмені

У ніч проти 7 жовтня влада Тюменської області РФ повідомила про збиття трьох безпілотників над обласним центром. За попередньою інформацією, ціллю дронів був великий нафтопереробний завод.

Реклама

Вперше від початку війни дрони не просто залетіли в глибокий тил, а перетнули Уральські гори та досягли Сибіру. Відстань від кордону України до Тюмені становить понад 2000 кілометрів, що свідчить про новий рівень загроз для військової та промислової інфраструктури Росії.

Офіційно російська влада заявила, що загрозу вдалося «нейтралізувати» і жодних руйнувань немає. Проте майже одразу українські військові Telegram-канали почали публікувати кадри, на яких видно пошкодження промислових об’єктів, ймовірно, внаслідок атаки. Наразі перевірити справжність цих фото неможливо.

Київ не коментував свою причетність до цієї атаки.

Три версії Кремля: диверсанти, Казахстан чи нова зброя ЗСУ?

Поява дронів у Сибіру викликала справжній переполох у російських ЗМІ та серед військових експертів. Наразі вони розглядають три основні версії того, що сталося:

Реклама

Запуск диверсійною групою. Найменш імовірна, але зручна для пропаганди версія про те, що дрони запустили «диверсанти» з передмістя Тюмені.

Старт із території Казахстану. Конспірологічна теорія, яка може бути використана для політичного тиску на сусідню країну.

Нові українські далекобійні дрони. Найбільш тривожна для росіян версія, яка свідчить, що Україна могла розробити та випробувати безпілотники з дальністю польоту понад 2000 кілометрів.

Якщо третя гіпотеза відповідає дійсності, це означає, що тепер під загрозою опиняються навіть найвіддаленіші стратегічні об’єкти Росії, а її система протиповітряної оборони не здатна прикрити власну територію.

Нагадаємо, 8 жовтня у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на складі «Заводу припоїв», який виробляє електроніку та мікросхеми для оборонної промисловості РФ. Очевидці зняли на відео величезний стовп диму, а площа займання, за даними МНС, сягнула 2000 кв. м, у будівлі обвалився дах. Причина пожежі наразі невідома, за попередньою інформацією, постраждалих немає.