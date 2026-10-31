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«Росія вбиває людей, а нам радять бути ввічливими»: Сікорський різко відповів на пропозицію США
Сікорський поставив під сумнів доцільність стриманих висловлювань щодо Росії.
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію про прохання американської сторони пом’якшити публічну риторику щодо Росії.
Як повідомляє Polsat News, під час спілкування з журналістами міністр звернув увагу на російський обстріл залізничного вокзалу в Дніпрі.
Сікорський поставив під сумнів доцільність стриманих висловлювань на тлі атак, які призводять до загибелі людей і руйнування цивільної інфраструктури.
«Я б хотів, щоб хтось пояснив мені, як слід реагувати на вбивство понад десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці на вокзалі в Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій, як не протестувати проти цієї агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів?» — заявив польський міністр.
Раніше повідомлялося, що протягом останніх тижнів у Пентагоні закликали представників кількох країн НАТО пом’якшити висловлювання щодо російської загрози.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що він та його держава не збираються пом’якшувати свою позицію щодо Росії.