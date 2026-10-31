«Росія вбиває людей, а нам радять бути ввічливими»: Сікорський різко відповів на пропозицію США

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Очільник польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію про прохання американської сторони пом’якшити публічну риторику щодо Росії.

Як повідомляє Polsat News, під час спілкування з журналістами міністр звернув увагу на російський обстріл залізничного вокзалу в Дніпрі.

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Сікорський поставив під сумнів доцільність стриманих висловлювань на тлі атак, які призводять до загибелі людей і руйнування цивільної інфраструктури.

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«Я б хотів, щоб хтось пояснив мені, як слід реагувати на вбивство понад десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці на вокзалі в Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій, як не протестувати проти цієї агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів?» — заявив польський міністр.

Раніше повідомлялося, що протягом останніх тижнів у Пентагоні закликали представників кількох країн НАТО пом’якшити висловлювання щодо російської загрози.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що він та його держава не збираються пом’якшувати свою позицію щодо Росії.

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