Росія вербує еліту колишньої афганської армії, яку тренувало НАТО: деталі від розвідки

Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану.

Про це розповів співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров, передає «Укрінформ».

За його словами, українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.

Реклама

«На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Вербуванню сприяє оголошене у березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану», — зазначив Александров.

У розвідці дізналися, що росіяни обіцяють афганським військовим від 1,5 до 2,5 тис. доларів на місяць, а також можливість отримання громадянства або тимчасової посвідки на проживання в Росії.

Зазначається, що загальна чисельність афганських військових, яких готували інструктори зі США, Великої Британії та інших країн НАТО, становить близько 20-25 тис. осіб.

Крім того, росіяни також шукають добровольців на війну в Ірані. Вербування тут проходить під виглядом пропозицій роботи з охорони об’єктів у РФ. Для цього використовуються вербувальні центри, пов’язані з ГРУ ГШ (Головне управління Генерального штабу армії РФ), такі, як ПВК «Редут» і «Конвой», а також різноманітні релігійні організації.

Реклама

За даними розвідки, найманців перевозять до Росії переважно літаком з Ірану. Їх направляють до російських військових центрів у Ростовській, Воронезькій або Казанській областях. Там найманці проходять військовий вишкіл.

Крім того, вербування до російської армії відбувається і на території Іраку. Тут діє група осіб з числа іракців — громадян РФ, які і проводять кампанію з вербування громадян цієї країни до лав російської армії.

Іракцям пропонують зарплату у розмірі 2,5-3 тис. дол., лікування у разі поранення, виділення 10 тис. дол. на придбання або будівництво житла у Росії та отримання російського громадянства, зокрема дітям та батькам завербованих. За даними СЗР, наразі у складі російської армії воює 1,4 тис. громадян Іраку.

У країнах Африки та Близького Сходу, зокрема в Ємені, Ефіопії, Судані, до вербування найманців залучають російські дипломатичні представництва, які надалі забезпечують консульський супровід для в’їзду найманців до Росії.

Реклама

У країнах Латинської Америки і Карибського басейну найманці здебільшого потрапляють на військову службу до армії РФ через платформи «Телеграм і „ТікТок“.

Співробітник СЗР повідомив, що до консульських установ країн Африки, Близького Сходу, Латинської Америки і Карибського басейну, розташованих у Росії, надходять звернення їхніх громадян з проханням допомогти розірвати контракти зі російською армією і повернутися на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли в полон двох найманців із Камеруну.