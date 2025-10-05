- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія вербує еліту колишньої афганської армії, яку тренувало НАТО: деталі від розвідки
Росія кидає в бій проти України колишніх спецпризначенців Афганістану, іранських та іракських найманців.
Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану.
Про це розповів співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров, передає «Укрінформ».
За його словами, українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.
«На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Вербуванню сприяє оголошене у березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану», — зазначив Александров.
У розвідці дізналися, що росіяни обіцяють афганським військовим від 1,5 до 2,5 тис. доларів на місяць, а також можливість отримання громадянства або тимчасової посвідки на проживання в Росії.
Зазначається, що загальна чисельність афганських військових, яких готували інструктори зі США, Великої Британії та інших країн НАТО, становить близько 20-25 тис. осіб.
Крім того, росіяни також шукають добровольців на війну в Ірані. Вербування тут проходить під виглядом пропозицій роботи з охорони об’єктів у РФ. Для цього використовуються вербувальні центри, пов’язані з ГРУ ГШ (Головне управління Генерального штабу армії РФ), такі, як ПВК «Редут» і «Конвой», а також різноманітні релігійні організації.
За даними розвідки, найманців перевозять до Росії переважно літаком з Ірану. Їх направляють до російських військових центрів у Ростовській, Воронезькій або Казанській областях. Там найманці проходять військовий вишкіл.
Крім того, вербування до російської армії відбувається і на території Іраку. Тут діє група осіб з числа іракців — громадян РФ, які і проводять кампанію з вербування громадян цієї країни до лав російської армії.
Іракцям пропонують зарплату у розмірі 2,5-3 тис. дол., лікування у разі поранення, виділення 10 тис. дол. на придбання або будівництво житла у Росії та отримання російського громадянства, зокрема дітям та батькам завербованих. За даними СЗР, наразі у складі російської армії воює 1,4 тис. громадян Іраку.
У країнах Африки та Близького Сходу, зокрема в Ємені, Ефіопії, Судані, до вербування найманців залучають російські дипломатичні представництва, які надалі забезпечують консульський супровід для в’їзду найманців до Росії.
У країнах Латинської Америки і Карибського басейну найманці здебільшого потрапляють на військову службу до армії РФ через платформи «Телеграм і „ТікТок“.
Співробітник СЗР повідомив, що до консульських установ країн Африки, Близького Сходу, Латинської Америки і Карибського басейну, розташованих у Росії, надходять звернення їхніх громадян з проханням допомогти розірвати контракти зі російською армією і повернутися на батьківщину.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли в полон двох найманців із Камеруну.