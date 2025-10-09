ТСН у соціальних мережах

Росія вербує іноземних найманців на війну проти України: яку схему вигадали

На тлі серйозних втрат, які зазнала російська армія, країна-агресорка все більше вербує до своєї армії найманців.

Іноземні найманці РФ

Іноземні найманці РФ / © скриншот з відео

Росія розгортає масштабну кампанію вербування найманців у Південно-Східній Азії, Африці та Латинській Америці, маскуючи це під «співпрацю» з урядами та охоронними структурами.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

«Залучення громадян країн, пов’язаних із Вашингтоном економічно чи політично, підриває механізми безпеки й довіру до союзницьких форматів. Росія вбудовує вербувальні ланцюжки до кримінальних екосистем, зокрема в Латинській Америці, що спрощує фінансування та логістику, а поблизу кордонів США створює ризик „гарячих точок“ і вимушених силових відповідей», — йдеться у повідомленні.

ЦПД також наводить конкретні приклади. Зокрема, у Кенії стався скандал після того, як спортсмена обманом завербували до Міноборони РФ і відправили на фронт.

У Південно-Африканській Республіці виявлено масове вербування жінок на підприємства з виробництва військових дронів під виглядом легального працевлаштування — фактичо це примусова праця.

«Такі практики — не „антиколоніалізм“, як це намагається подавати Росія, а відтворення колоніальних схем експлуатації людей як дешевої робочої сили та „гарматного м’яса“, що дестабілізує цілі регіони і підриває міжнародну безпеку», — підкреслили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану.

