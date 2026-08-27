Росія вербує іноземців через нестачу людей: розвідка викрила нову схему Кремля

Армія РФ / © Associated Press

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Росія продовжує масово набирати іноземців на війну через брак людей на фронті. Влада РФ намагається приховати внутрішні проблеми, адже через невдоволення економікою та нову мобілізацію росіяни все менше хочуть йти воювати добровільно. Тепер кремлівські вербувальники взялися за Індонезію.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Розвідка знайшла докази вербування

Українські спецслужби володіють документами на щонайменше вісімох громадян Індонезії, яких росіянам вдалося затягнути до своєї армії. Для Москви кожен такий іноземець слугує інструментом подвійної дії. Він одночасно закриває дірки на передовій та живить російську пропаганду міфами про нібито масштабну міжнародну підтримку так званої «спецоперації».

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«Схема, за якою Москва шукає іноземне гарматне м’ясо, вже відпрацьована на десятках інших країн. Обіцянки високих виплат, небойової роботи, прискореного громадянства РФ і соціальних гарантій приваблюють людей, які найчастіше навіть не уявляють, куди їх насправді відправляють», — зазначають у відомстві.

Зазначається, що цю ж загарбницьку модель раніше випробували на жителях Куби, Непалу, Індії та Кенії. Зазвичай довірливих іноземців обманом заманювали на фронт, кидаючи у найгарячіші точки без жодної підготовки — чимало з них гинули вже під час перших боїв.

Тепер Кремль почав шукати нових людей в Індонезії — це найбільша мусульманська країна світу, де живуть понад 280 мільйонів людей. Росія перетворила її на чергове джерело дешевої робочої сили для своєї загарбницької війни.

Росія вербує індонезійців на війну — фото

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Росія вербує індонезійців на війну / © Служба зовнішньої розвідки

Мобілізація в РФ — останні новини

Нагадаємо, Росія планує провести мобілізацію в 2026–2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного року.

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Раніше ми писали, що у Росії зростає кількість повідомлень про примусове вербування на війну.

До слова, російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну в Україні, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку.

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