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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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23
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Росія вербує на війну проти України жителів екзотичної країни: що обіцяє

Потенційним кандидатам обіцяють цивільну роботу та високі зарплати, однак після прибуття до РФ їх нерідко відправляють на фронт.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Анди у Перу

Анди у Перу / © pixabay.com

У країнах Латинської Америки дедалі активніше діють мережі, які вербують людей для участі у війні на боці Росії.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти поспілкувалися з родичами перуанців, які вирушили до Росії нібито на роботу, але згодом опинилися в російській армії.

Один із чоловіків наприкінці січня повідомив матері, що їде до РФ працювати кухарем і сподівається отримати російське громадянство. Проте невдовзі він надіслав відео, в якому розповів, що став військовослужбовцем армії РФ.

На записі чоловік копав окопи разом з іншими іноземцями в лісі на тимчасово окупованій території України. Він також повідомив матері, що «командир карає його за неналежну поведінку». Після цього зв’язок із ним обірвався. Востаннє родина отримувала повідомлення від нього у квітні.

Журналісти знайшли ще щонайменше 12 подібних історій. Зокрема, один із перуанців запевняв дружину, що їде до Росії працювати охоронцем. Однак його листування з вербувальником свідчило, що він погодився підписати контракт із російською армією.

Після прибуття до РФ чоловік почав писати про голод, жорстоке ставлення військових та постійні атаки безпілотників. В останньому повідомленні він повідомив, що має отримати зброю. За словами інших перуанців, згодом він загинув унаслідок удару дрона.

За даними CNN, більшість завербованих чоловіків походять із малозабезпечених родин і недостатньо добре орієнтувалися в міжнародній ситуації. Їхні близькі нині проводять акції протесту біля посольства Росії в Лімі та Міністерства закордонних справ Перу.

Як зазначає видання, російські вербувальники активно працюють у країнах, що розвиваються, пропонуючи людям високооплачувану роботу. Однак після прибуття до Росії вони швидко опиняються на війні проти України.

За аналогічною схемою мережі вербувальників діють в африканських країнах і Непалі. Після того як Росії вдалося завербувати в Непалі кілька тисяч людей, влада цієї країни заборонила громадянам виїжджати до Росії та України з метою працевлаштування.

Прокуратура Перу відкрила розслідування за статтею «торгівля людьми». Наразі правоохоронці зареєстрували 36 заяв про зникнення людей та їхню «примусову участь у війні проти України».

Водночас, за даними Міністерства закордонних справ Перу, уряд уже направив до Росії щонайменше 247 запитів із проханням надати інформацію про громадян Перу, які перебувають у складі російської армії. За оцінками адвокатів, до війська РФ могли потрапити близько 800 перуанців.

Раніше повідомлялося, що з’являється дедалі більше повідомлень про вербування громадян африканських держав для участі у війні на боці Росії.

Ми раніше інформували, що Перу почало репатріацію своїх громадян із Росії після повідомлень про схему, за якою людей заманювали роботою, забирали документи й відправляли на війну проти України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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