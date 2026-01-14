- Дата публікації
Росія відібрала у данської компанії активів на майже пів мільярда доларів
Чотири компанії групи на території РФ перейшли під контроль російської сторони.
Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила про втрату контролю над своїми активами в Росії.
Про це повідомляє Reuters.
У заяві Rockwool зазначається, що підприємства в Росії буде виключено з консолідованої фінансової звітності групи, а чисту вартість бізнесу — списано.
У компанії уточнили, що сукупна чиста вартість цих активів станом на 31 грудня становила 469 мільйонів доларів.
Rockwool також заявила про намір відстоювати свої права в юридичній площині, посилаючись на двосторонній інвестиційний договір між країнами.
Водночас у компанії не приховують песимізму щодо можливості повернення контролю над активами.
«Ми не маємо оптимізму з приводу скасування рішення про передачу наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління», — заявили в Rockwool.
Після того як Bloomberg повідомило про конфіскацію двох дочірніх компаній, акції Rockwool у вівторок втратили близько 8% вартості.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія не планує самостійно спрямовувати заморожені російські активи на допомогу Україні та продовжить діяти лише в межах узгоджених рішень із партнерами G7 та Євросоюзу.
Ми раніше інформували, що група республіканських сенаторів звернулася до президента США Дональда Трампа з закликом конфіскувати російські активи, що перебувають у США, та спрямувати їх на допомогу Україні.